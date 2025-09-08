English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Jerusalem shooting: ജറുസലേമിൽ വെടിവെയ്പ്; അഞ്ച് മരണം, ഒമ്പത് പേർക്ക് ​ഗുരുതര പരിക്ക്

Jerusalem shooting attack: ജറുസലേമിലെ റാമോട്ട് എന്ന പ്രദേശത്ത് വച്ചാണ് ബസിന് നേരെ വെടിവെപ്പുണ്ടായത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 8, 2025, 04:03 PM IST
  • രണ്ട് അക്രമികളാണ് ബസിനുള്ളിൽ കയറി വെടിയുതിർത്തത്
  • വെടിവെപ്പ് നടത്തിയ രണ്ട് ആക്രമികളെയും വധിച്ചതായി ഇസ്രയേലി പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി

Jerusalem shooting: ജറുസലേമിൽ വെടിവെയ്പ്; അഞ്ച് മരണം, ഒമ്പത് പേർക്ക് ​ഗുരുതര പരിക്ക്

ജറുസലേമിൽ ബസിന് നേരെ വെടിവെപ്പ്. ആക്രമണത്തിൽ അഞ്ച് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. വടക്കൻ ജറുസലേമിലാണ് ബസിന് നേരെ വെടിവെപ്പുണ്ടായത്. ആക്രമണത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇതിൽ ഒമ്പത് പേരുടെ പരിക്ക് ​ഗുരുതരമാണെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ജറുസലേമിലെ റാമോട്ട് എന്ന പ്രദേശത്ത് വച്ചാണ് ബസിന് നേരെ വെടിവെപ്പുണ്ടായത്.

രണ്ട് അക്രമികളാണ് ബസിനുള്ളിൽ കയറി വെടിയുതിർത്തതെന്ന് ഇസ്രയേൽ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ന​ഗരത്തിലെ തിരക്കേറിയ പ്രദേശത്താണ് ആക്രമണം നടന്നത്. വെടിവെപ്പ് നടത്തിയ രണ്ട് ആക്രമികളെയും വധിച്ചതായി ഇസ്രയേലി പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ ആരും ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല.

