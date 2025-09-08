Jerusalem shooting: ജറുസലേമിൽ വെടിവെയ്പ്; അഞ്ച് മരണം, ഒമ്പത് പേർക്ക് ​ഗുരുതര പരിക്ക്

ജറുസലേമിൽ ബസിന് നേരെ വെടിവെപ്പ്. ആക്രമണത്തിൽ അഞ്ച് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. വടക്കൻ ജറുസലേമിലാണ് ബസിന് നേരെ വെടിവെപ്പുണ്ടായത്. ആക്രമണത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇതിൽ ഒമ്പത് പേരുടെ പരിക്ക് ഗുരുതരമാണെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ജറുസലേമിലെ റാമോട്ട് എന്ന പ്രദേശത്ത് വച്ചാണ് ബസിന് നേരെ വെടിവെപ്പുണ്ടായത്.
രണ്ട് അക്രമികളാണ് ബസിനുള്ളിൽ കയറി വെടിയുതിർത്തതെന്ന് ഇസ്രയേൽ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. നഗരത്തിലെ തിരക്കേറിയ പ്രദേശത്താണ് ആക്രമണം നടന്നത്. വെടിവെപ്പ് നടത്തിയ രണ്ട് ആക്രമികളെയും വധിച്ചതായി ഇസ്രയേലി പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ ആരും ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല.
