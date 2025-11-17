English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sheikh Hasina Death Sentence: 'കപട വിധി'; വധശിക്ഷയിൽ പ്രതികരിച്ച് ഷേഖ് ഹസീന

Sheikh Hasina Death Sentence: 'കപട വിധി'; വധശിക്ഷയിൽ പ്രതികരിച്ച് ഷേഖ് ഹസീന

Sheikh Hasina Death Sentence: തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്ത സർക്കാർ സ്ഥാപിച്ച കപട ട്രിബ്യൂണലാണ് ഈ വിധി പറഞ്ഞതെന്നും ഷേഖ് ഹസീന പറഞ്ഞു

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Nov 17, 2025, 05:27 PM IST
  • ഈ വിധി പക്ഷപാതപരവും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതവുമാണെന്നും ഷേഖ് ഹസീന പ്രതികരിച്ചു.
  • അവാമി ലീഗിനെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ഇടക്കാല സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രമമാണിതെന്നും ഹസീന പറഞ്ഞു.

Sheikh Hasina Death Sentence: 'കപട വിധി'; വധശിക്ഷയിൽ പ്രതികരിച്ച് ഷേഖ് ഹസീന

അന്താരാഷ്ട്ര കുറ്റകൃത്യ ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ വധശിക്ഷാ വിധിയിൽ പ്രതികരിച്ച് ബം​ഗ്ലാദേശ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷേഖ് ഹസീന. ഈ വിധിയെ കപട വിധിയെന്നാണ് ഷേഖ് ഹസീന വിളിച്ചത്. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്ത സർക്കാർ സ്ഥാപിച്ച കപട ട്രിബ്യൂണലാണ് ഈ വിധി പറഞ്ഞതെന്നും ഷേഖ് ഹസീന പറഞ്ഞു. ഈ വിധി പക്ഷപാതപരവും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതവുമാണെന്നും ഷേഖ് ഹസീന പ്രതികരിച്ചു. അവാമി ലീഗിനെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ഇടക്കാല സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രമമാണിതെന്നും ഹസീന പറഞ്ഞു. 

ഷേഖ് ഹസീന മനുഷ്യരാശിക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്‌തെന്ന കണ്ടെത്തലിലാണ് കോടതി ഷേഖ് ഹസീനക്ക് തൂക്കുകയർ വിധിച്ചത്. കൂട്ടക്കൊല, വധശ്രമം, മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം തുടങ്ങിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് ഹസീനയ്ക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂലൈ 15 നും ഓഗസ്റ്റ് 15 നും ഇടയിൽ നടന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താൻ ഹസീനയുടെ സർക്കാർ അതിക്രൂരമായ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ നടത്തിയെന്നാണ് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ബംഗ്ലാദേശ് വിട്ട ഹസീന ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ അഭയം തേടിയിരിക്കുകയാണ്. ഹസീന എവിടെ ആയാലും ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുമെന്ന് ബംഗ്ലദേശ് ഭരണകൂടം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

