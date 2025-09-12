English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Nepal Interim PM: സുശീല കർക്കി നേപ്പാളിന്‍റെ ഇടക്കാല പ്രധാനമന്ത്രി; പാർലമെന്റ് പിരിച്ചുവിട്ടു

26 സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് നേപ്പാളിൽ പ്രക്ഷോഭത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 12, 2025, 10:18 PM IST
  • ഉടൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേൽക്കും.
  • പാർലമെന്റ് പിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു.

കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാളിൽ പ്രക്ഷോഭം തുടരുന്നതിനിടെ സുശീല കർക്കി നേപ്പാളിന്‍റെ ഇടക്കാല പ്രധാനമന്ത്രിയാവും. ഉടൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേൽക്കും. പാർലമെന്റ് പിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു. 34 പേരുടെ മരണത്തിനും ആയിരക്കണക്കിനാളുകൾക്ക് പരിക്കേൽക്കാനും ഇടയാക്കിയ പ്രക്ഷോഭമാണ് നേപ്പാളിലുണ്ടായത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് നേപ്പാളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നീക്കമുണ്ടായത്. ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാ​ഗ്രാം ഉൾപ്പെടെ 26 സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾക്ക് നിരോധിച്ചതോടെയാണ് നേപ്പാളിൽ ജെൻ സി കൾ പ്രേക്ഷോഭവുമായി തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

