Andrew Mountbatten-Windsor Arrested: മുൻ രാജകുമാരന്‍ ആൻഡ്രൂ മൗണ്ട്ബാറ്റൺ വിൻഡ്സർ അറസ്റ്റിൽ

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 19, 2026, 05:28 PM IST
  • സാൻഡ്രിംഗ്ഹാം എസ്റ്റേറ്റിലെ വസതിയിൽ നിന്നാണ് തേംസ് വാലി പോലീസ് ആൻഡ്രൂവിനെ അറസ്റ്റ്‌ ചെയ്തത്.
  • ഔദ്യോഗിക പദവിയും ഓഫീസും ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്ന കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് അറസ്റ്റ്

മുൻ രാജകുമാരന്‍ ആൻഡ്രൂ മൗണ്ട്ബാറ്റൺ വിൻഡ്സർ അറസ്റ്റിൽ. 66-ാം പിറന്നാൾദിനത്തിലാണ് ആൻഡ്രൂ അറസ്റ്റിലായത്. സാൻഡ്രിംഗ്ഹാം എസ്റ്റേറ്റിലെ വസതിയിൽ നിന്നാണ് തേംസ് വാലി പോലീസ് ആൻഡ്രൂവിനെ അറസ്റ്റ്‌ ചെയ്തത്. ഔദ്യോഗിക പദവിയും ഓഫീസും ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്ന കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് അറസ്റ്റ്. അറസ്റ്റിനു പിന്നിലെ യഥാര്‍ഥ കാരണമെന്തെന്ന് പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. അതേസമയം, വിവാദമായ എപ്സ്റ്റീന്‍ ഫയലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണോ അറസ്റ്റ് എന്ന അഭ്യൂഹം ഉയരുന്നുണ്ട്.

യുഎസിലെ കുപ്രസിദ്ധ ലൈംഗിക കുറ്റവാളിയായിരുന്ന ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീനുമായുള്ള ബന്ധത്തെത്തുടർന്ന് ആൻഡ്രൂവിനെതിരേ അന്വേഷണം നടക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് പബ്ലിക് ഓഫീസ് ദുരുപയോഗം ചെയ്തതിന് ആൻഡ്രൂവിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ്‌ ചെയിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ്രൂ 'ട്രേഡ് എൻവോയ്' ആയിരുന്ന കാലത്ത് എപ്സ്റ്റീനുമായി രഹസ്യരേഖകൾ പങ്കുവെച്ചെന്നാണ് ആൻഡ്രൂവിനെതിരായ പരാതി. 

