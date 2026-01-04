English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • Saudi Road Accident: സൗദിയിൽ വാഹനാപകടം: മലയാളി കുടുംബത്തിലെ നാലുപേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, അപകടം മക്ക സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങവേ

Saudi Road Accident: സൗദിയിൽ വാഹനാപകടം: മലയാളി കുടുംബത്തിലെ നാലുപേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, അപകടം മക്ക സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങവേ

ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാല് പേരാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 4, 2026, 06:17 AM IST
  • ഇവർ സഞ്ചരിച്ച കാർ ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
  • ഏഴ് പേരാണ് കാറിലുണ്ടായിരുന്നത്.

Saudi Road Accident: സൗദിയിൽ വാഹനാപകടം: മലയാളി കുടുംബത്തിലെ നാലുപേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, അപകടം മക്ക സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങവേ

റിയാദ്​: മദീനക്ക് സമീപം വാഹനാപകടത്തിൽ മലയാളി കുടുംബത്തിലെ നാലുപേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. മലപ്പുറം മഞ്ചേരി വെള്ളില സ്വദേശി നടുവത്ത്‌ കളത്തിൽ അബ്​ദുൽ ജലീൽ (52), ഭാര്യ തസ്‌ന തോടേങ്ങൽ (40), മകൻ ആദിൽ (14), ജലീലിന്റെ മാതാവ് മൈമൂനത്ത്‌ കാക്കേങ്ങൽ (73) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇവർ സഞ്ചരിച്ച കാർ ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഏഴ് പേരാണ് കാറിലുണ്ടായിരുന്നത്. ജലീലിന്റെ മക്കളായ നൂറ, ആയിഷ, ഫാത്തിമ എന്നിവർ സാരമായ പരിക്കുകളോടെ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാ​ഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് അപകടം നടന്നത്.

മദീന സന്ദർശിക്കാൻ പോയ കുടുംബത്തിലെ അം​ഗങ്ങളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ജിദ്ദ-മദീന റോഡിൽ വാദി ഫറഹ എന്ന സ്ഥലത്ത്​ വെച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. കുടുംബം സഞ്ചരിച്ച കാർ തീറ്റപ്പുല്ല്​ കയറ്റിവന്ന ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു.

Also Read: Venezuela US Attack: വെനസ്വേലൻ പ്രസിഡന്റ് നിക്കോളാസ് മഡുറോയെ തടവിലാക്കിയെന്ന് ട്രംപ്; അപലപിച്ച് ലോകരാജ്യങ്ങൾ

അബ്ദുൽ ജലീൽ വർഷങ്ങളായി ജിദ്ദയിൽ ജോലി ചെയ്ത് വരികയാണ്. സന്ദർശന വിസയിലാണ് കുടുംബം ഇവിടെയെത്തിയത്. ഉമ്മ മൈമൂനത്ത്​ ഉംറ വിസയിലാണ് എത്തിയത്. സകുടുംബം മക്കയിലെത്തി ഉംറ നിർവഹിച്ച ശേഷം മദീനയിലേക്ക്​ പുറപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്.

road accidentAccident deathറോഡപകടംസൗദി വാഹനാപകടം

