France Protest: പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ലെകോർണു, ഫ്രാൻസിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം

ഫ്രാൻസിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി സെബാസ്റ്റ്യൻ ലെകോർണു ചുമതലയേറ്റു. രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ ഫ്രാൻസിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 10, 2025, 04:21 PM IST
  • ഫ്രാൻസിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി സെബാസ്റ്റ്യൻ ലെകോർണു ചുമതലയേറ്റു
  • മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഫ്രാങ്കോയിസ് ബെയ്‌റോയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
  • അക്രമാസക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങളെ തുടർന്ന് 200 ഓളം പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

France Protest: പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ലെകോർണു, ഫ്രാൻസിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം

സർക്കാർ വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയിൽ ഫ്രാൻസിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി സെബാസ്റ്റ്യൻ ലെകോർണു ചുമതലയേറ്റു. രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ ഫ്രാൻസിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ലെകോർണു. ഇന്നലെയാണ് പ്രസിഡൻ്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയായി സെബാസ്റ്റ്യൻ ലെകോർണുവിനെ നിയമിച്ചത്.

മക്രോണിൻ്റെ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായി അടുത്തിടെ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച സെബാസ്റ്റ്യൻ  ലെകോർനു, ഉച്ചയ്ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയിൽ എത്തി മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഫ്രാങ്കോയിസ് ബെയ്‌റോയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഇതിനിടെ, ഫ്രാൻസിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ പാരീസിലും മറ്റിടങ്ങളിലും ഉണ്ടായ അക്രമാസക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങളെ തുടർന്ന് 200 ഓളം പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

രോഷാകുലരായ പ്രതിഷേധക്കാർ റോഡുകൾ ഉപരോധിക്കുകയും തീയിടുകയും പൊലീസുമായി ഏറ്റുമുട്ടുകയും ചെയ്തു. പൊലീസുകാർ കണ്ണീർവാതകം പ്രയോഗിച്ച്  പ്രതിഷേധക്കാരെ  പിരിച്ചുവിടാൻ ശ്രമിച്ചതായും അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

FranceprotestPMAnti-government protest

