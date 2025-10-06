English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

French PM resigns: പ്രധാനമന്ത്രിയായത് 27 ദിവസം മാത്രം, സെബാസ്റ്റ്യൻ ലെകോർണു രാജിവച്ചു

ഫ്രഞ്ച് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജി വെച്ച് സെബാസ്റ്റ്യൻ ലെകോർണു. രാജിയെ തുടർന്ന് കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് രാജ്യം.   

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Oct 6, 2025, 03:25 PM IST
  • പ്രസിഡൻ്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ നിയമിച്ച് 27 ദിവസത്തിനകമാണ് ലെകോർണുവിൻ്റെ രാജി.
  • രാജിയെ തുടർന്ന് കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് രാജ്യം.
  • മന്ത്രിസഭയിൽ പുതുമുഖങ്ങളെ നിയമിക്കുമെന്ന് മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും തൻ്റെ മുൻഗാമിയായ ഫ്രാങ്കോയിസ് ബെയ്‌റൂ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിചിത മുഖങ്ങളായിരുന്നു അംഗങ്ങൾ.

ഫ്രഞ്ച് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജി വെച്ച് സെബാസ്റ്റ്യൻ ലെകോർണു. പ്രസിഡൻ്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ നിയമിച്ച് 27 ദിവസത്തിനകമാണ്  ലെകോർണുവിൻ്റെ രാജി. മന്ത്രിസഭാ വിവാധങ്ങളെ തുടർന്നാണ്  രാജി. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ രാജിവയ്ക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ഫ്രഞ്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ലെകോർണു. രാജിയെ തുടർന്ന് കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് രാജ്യം. 
ലെകോർണുവിൻ്റെ പുതിയ മന്ത്രിസഭ അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. മന്ത്രിസഭയിൽ പുതുമുഖങ്ങളെ നിയമിക്കുമെന്ന് മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും തൻ്റെ മുൻഗാമിയായ ഫ്രാങ്കോയിസ് ബെയ്‌റൂ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിചിത മുഖങ്ങളായിരുന്നു അംഗങ്ങൾ. ഇതിൽ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച വലതുപക്ഷ സഖ്യകക്ഷികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർക്കാരിൽ നിന്ന് പിന്മാറുമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് രാജി വെക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായി.

ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കാലം പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന വ്യക്തി, സർക്കാരില്ലാതെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം (26 ദിവസം) ചെലവഴിച്ച വ്യക്തി, പൊതു നയപ്രഖ്യാപനം നടത്താത്ത ഏക പ്രധാനമന്ത്രി എന്നിങ്ങനെ നിരവധി റെക്കോർഡുകളും ഇപ്പോൾ ലെകോർണുവിനു സ്വന്തം. 

