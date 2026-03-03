​Fujairah Oil Refinery Fire: ഫുജൈറ ഓയിൽ റിഫൈനറിയിലും ഡ്രോൺ ആക്രമണം,തീയും പുകയും..! ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ചു

ദുബൈ: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സ്ഥിതി കൂടുതൽ ഗുരുതരമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മുന്നറിയിപ്പുകളും നിയന്ത്രണങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. യുഎഇയിലെ ഫുജൈറ ഓയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി സോണിലും ഇറാന്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണമുണ്ടായി. ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ഇവിടെ തീപിടിത്തമുണ്ടായി. ഫുജൈറയിൽ റോഡിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഫുജൈറ ഓയിൽ റിഫൈനറി
യുഎഇയിലെ പ്രധാന ഊർജ്ജ കയറ്റുമതി കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ഫുജൈറയിലെ ഓയിൽ റിഫൈനറി. ഇവിടെയാണ് ഇറാന്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ തിപിടിത്തവുമുണ്ടായി. റിഫൈനറിയിൽ നിന്നും കനത്ത പുക ഉയരുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. മേഖലയിലെ സുപ്രധാന ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സാണ് ഈ കേന്ദ്രം. ആഗോള എണ്ണ വിപണിയെയും ഈ ആക്രമണം ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
A massive fire broke out at the Al-Fujairah oil depot following a drone strike
UAE authorities in Fujairah Port say fragments from successfully intercepted drone, no injuries reported
Explosion comes amid US-Israeli attacks on Iran and Tehran’s retaliatory strikes pic.twitter.com/66cxT0veUa
— Anadolu English (@anadoluagency) March 3, 2026
ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഫുജൈറ ഓയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി സോണിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. തീപിടിത്തം യുഎഇ അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. തീ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയെന്നും മേഖലയിലെ സാധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിച്ചുവെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല. വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഇറാൻ ഡ്രോണിനെ വെടിവെച്ചിട്ടതിനെത്തുടർന്ന് അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പതിച്ചാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്.
Also Read: US Embassy Kuwait: ഇറാന്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം; കുവൈത്ത് യുഎസ് എംബസി അടച്ചു, സുരക്ഷാ ഭീതിയിൽ നയതന്ത്ര കാര്യാലയങ്ങളും?
അതേസമയം, കുവൈത്തിലെയും റിയാദിലെയും യു.എസ് എംബസിക്ക് നേരെയും ഇറാന്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണമുണ്ടായി. ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് സൗദി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. അതിനിടെ ഒമാൻ ഭരണകൂടവും നിയന്ത്രണങ്ങളും സുരക്ഷയും കടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ ആകാശപരിധിയിൽ സുരക്ഷാ ജാഗ്രത ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഒമാൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ
- ഡ്രോണുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരഹിത വിമാനങ്ങളും പ്രവർത്തനം നിർത്തിവച്ചു. സർക്കാർ, വാണിജ്യ, വിനോദ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രോണുകൾക്കും നിരോധനം.
- വിവിധ വായുമാർഗ കായിക പ്രവർത്തനങ്ങളും പാടില്ല. പാരാഗ്ലൈഡിംഗ്, പാരാമോട്ടോർ, എയർ സ്പോർട്സ് എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ എന്നിവയ്ക്കാണ് നിരോധനം.
ഇനിയൊരു അറിയിപ്പുണ്ടാകും വരെ ഇവയെല്ലാം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചതായാണ് സിവിൽ എവിയേഷൻ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചത്. ഇന്ന് മുതൽ ഇവ പ്രാബല്യത്തിലുണ്ട്. ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള സർക്കുലറും അധികൃതർ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.