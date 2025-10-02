English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

​Israel - Gaza War: ഗാസയിലേക്കുള്ള സഹായക്കപ്പലുകൾ പിടിച്ചെടുത്ത് ഇസ്രയേൽ; ​ഗ്രേറ്റ തുൻബെർ​ഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ തടവിൽ

ഗ്രേറ്റ തുൻബെർ​ഗ് ഉൾപ്പെടെ കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ ഇസ്രയേൽ സൈന്യത്തിന്റെ തടവിലാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.  

  • ഗ്ലോബല്‍ സുമുദ് ഫ്‌ളോട്ടില്ല എന്ന കപ്പലാണ് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം പിടിച്ചെടുത്തത്.
  • കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന കാലാവസ്ഥ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തക ഗ്രേറ്റ തുൻബെർ​ഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സൈന്യത്തിന്റെ തടവിലാണുള്ളത്.

​Israel - Gaza War: ഗാസയിലേക്കുള്ള സഹായക്കപ്പലുകൾ പിടിച്ചെടുത്ത് ഇസ്രയേൽ; ​ഗ്രേറ്റ തുൻബെർ​ഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ തടവിൽ

ഗാസയിലേക്കുള്ള സഹായവുമായി പുറപ്പെട്ട കപ്പൽ പിടിച്ചെടുത്ത് ഇസ്രയേൽ. ഗ്ലോബല്‍ സുമുദ് ഫ്‌ളോട്ടില്ല എന്ന കപ്പലാണ് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം പിടിച്ചെടുത്തത്. കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന കാലാവസ്ഥ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തക ഗ്രേറ്റ തുൻബെർ​ഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സൈന്യത്തിന്റെ തടവിലാണുള്ളത്.

അതേസമയം ​ഗാസയിൽ ഇസ്രയേലിന്റെ ആക്രമണം തുടരുന്നു. 65 പേർ കൂടി കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇനിയും ബാക്കിയുള്ളവർ എത്രയും വേ​ഗം ​ഗാസ സിറ്റി വിടണം എന്നാണ് ഇസ്രയേൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അല്ലാത്തപക്ഷം ഇവരെ തീവ്രവാദികളായി കണക്കാക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

IsraelGazaGlobal Sumud Flotillaഇസ്രയേൽ​ഗാസ സിറ്റി

