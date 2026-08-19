/Milad Un-Nabi: പ്രവാസികൾക്ക് അവധിക്കാലം; നബിദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

ദുബായ്: നബിദിന ആഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് യു.എ.ഇ ഉൾപ്പെടെ നാല് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ പൊതുഅവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. യു.എ.ഇക്ക് പുറമെ ഒമാൻ, കുവൈത്ത്, ബഹ്റൈൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് അവധി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
ഇസ്ലാമിക് കലണ്ടറിലെ മൂന്നാമത്തെ മാസമായ റബീഉൽ അവ്വൽ 12-നാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ നബിദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നത്. പുതിയ ഹിജ്റ മാസം ആരംഭിച്ചു. ഇത്തവണ ഓഗസ്റ്റ് 25 ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് നബിദിനം വരുന്നത്. അവധി ദിനങ്ങൾ ലഭിച്ചതോടെ പ്രവാസികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആഘോഷങ്ങൾക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്.
നബിദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് യു.എ.ഇയിലെ പൊതു, സ്വകാര്യ മേഖലകൾക്ക് ഓഗസ്റ്റ് 28 വെള്ളിയാഴ്ച കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ പൊതുഅവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. സാധാരണ വാരാന്ത്യ അവധി ദിനങ്ങളായ ശനിയും ഞായറും ഇതിനൊപ്പം വരുന്നതോടെ രാജ്യത്തെ ജീവനക്കാർക്ക് തുടർച്ചയായി മൂന്ന് ദിവസത്തെ അവധി ലഭിക്കും.
വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ വാരാന്ത്യ അവധി ആരംഭിക്കുന്ന ഷാർജയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് തുടർച്ചയായി നാല് ദിവസത്തെ നീണ്ട അവധിയാണ് ലഭിക്കുക. ദീർഘിച്ച അവധി ലഭിച്ചതോടെ പ്രവാസികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ യാത്രകൾക്കും ആഘോഷങ്ങൾക്കുമായി തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്.
ഒമാൻ: ഒമാനിൽ ഓഗസ്റ്റ് 27 വ്യാഴാഴ്ചയാണ് പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയും വാരാന്ത്യ അവധിയായതിനാൽ ഒമാനിലുള്ളവർക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തെ നീണ്ട അവധി കിട്ടും.
കുവൈത്ത്: കുവൈത്തിലെ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഓഗസ്റ്റ് 27നാണ് നബിദിന അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ബഹ്റൈൻ: ബഹ്റൈനിൽ ഓഗസ്റ്റ് 25 ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ബഹ്റൈൻ കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ സൽമാൻ ബിൻ ഹമദ് അൽ ഖലീഫ പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
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