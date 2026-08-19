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Milad Un-Nabi: പ്രവാസികൾക്ക് അവധിക്കാലം; നബിദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

നബിദിന ആഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് യു.എ.ഇ ഉൾപ്പെടെ നാല് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ പൊതുഅവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. യു.എ.ഇക്ക് പുറമെ ഒമാൻ, കുവൈത്ത്, ബഹ്റൈൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് അവധി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

Written ByKarthika V
Published: Aug 19, 2026, 07:15 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 07:15 PM IST
Milad Un-Nabi: പ്രവാസികൾക്ക് അവധിക്കാലം; നബിദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു
Image Credit: Nabi dinam | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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