English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Germany:ഇന്ത്യൻ പ്രൊഫഷനുകളാണോ? എങ്കിൽ ജർമ്മനിയിലേക്ക് വരൂ, മികച്ച തൊഴിലവസരങ്ങളും മൈഗ്രേഷൻ നയങ്ങളും

ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ആകർഷകമായ വാഗ്ദാനവുമായി ജർമ്മനി.  ഇന്ത്യൻ പ്രതിഭകൾക്ക് ജർമ്മനിയിലേക്ക് ജോലിക്കായി ക്ഷണം.   

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 25, 2025, 02:25 PM IST
  • ഫിലിപ്പ് അക്കർമാൻ ഇന്ത്യൻ പ്രതിഭകൾക്ക് ജർമ്മനിയിലേക്ക് ജോലിക്കായി ക്ഷണം നൽകി
  • സ്ഥിരതയുള്ള കുടിയേറ്റ നയങ്ങളും, വിശാലമായ തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വാഗ്ദാനം നൽകി
  • ഇന്ത്യക്കാർ ശരാശരി ജർമനിക്കാരെക്കാൾ കൂടുതൽ വരുമാനം നേടുന്നു

Read Also

  1. Germany Shooting: ജർമ്മനിയിലെ ഹാംബർഗിലെ പള്ളിയിൽ വെടിവെയ്പ്; ആറ് പേർ മരിച്ചു, നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്

Trending Photos

Dhanalekshmi DL- 19 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി ആരാണ്? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Dhanalekshmi Lottery
Dhanalekshmi DL- 19 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി ആരാണ്? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Fasting : ഫാസ്റ്റിങ്ങിലാണോ? ഈ പാനീയങ്ങൾ കുടിക്കൂ, ആരോഗ്യത്തിന് ഉത്തമം
5
Diet
Fasting : ഫാസ്റ്റിങ്ങിലാണോ? ഈ പാനീയങ്ങൾ കുടിക്കൂ, ആരോഗ്യത്തിന് ഉത്തമം
Fiber rich fruits: ഫൈബർ അടങ്ങിയ ഈ അഞ്ചു പഴങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തൂ
5
fiber
Fiber rich fruits: ഫൈബർ അടങ്ങിയ ഈ അഞ്ചു പഴങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തൂ
Gold Rate Kerala Today: ചെറിയൊരു ആശ്വാസം! 85,000 തൊട്ടില്ല; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം
7
Gold price today
Gold Rate Kerala Today: ചെറിയൊരു ആശ്വാസം! 85,000 തൊട്ടില്ല; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം
Germany:ഇന്ത്യൻ പ്രൊഫഷനുകളാണോ? എങ്കിൽ ജർമ്മനിയിലേക്ക് വരൂ, മികച്ച തൊഴിലവസരങ്ങളും മൈഗ്രേഷൻ നയങ്ങളും

അമേരിക്കയിൽ എച് 1ബി വിസയുടെ അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കെ, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ആകർഷകമായ വാഗ്ദാനവുമായി ജർമ്മനി. ഇന്ത്യയിലെ ജർമൻ അംബാസഡർ ഫിലിപ്പ് അക്കർമാൻ ഇന്ത്യൻ പ്രതിഭകൾക്ക് ജർമ്മനിയിലേക്ക് ജോലിക്കായി ക്ഷണം നൽകി. സ്ഥിരതയുള്ള കുടിയേറ്റ നയങ്ങളും, വിശാലമായ തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വാഗ്ദാനം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള പോസ്റ്റ്‌ അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു. 

Add Zee News as a Preferred Source

ALSO READ: എച്ച് -വൺ ബി വിസകൾക്ക് യുഎസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ പുതിയ ഫീസ് പ്രാബല്യത്തിൽ

ജർമ്മനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യക്കാർ ശരാശരി ജർമനിക്കാരെക്കാൾ കൂടുതൽ വരുമാനം നേടുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞു. 
 ട്രംപ് ഭരണകൂടം എച് 1 ബി വിസ ഫീസ് 100,000 ഡോളറായി കൂട്ടിയതിനു പിന്നാലെയാണ് അക്കർമാന്റെ പുതിയ പ്രതികരണം.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

Indian ProcessionalsMigrationH1B visaGermany

Trending News