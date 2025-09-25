Germany:ഇന്ത്യൻ പ്രൊഫഷനുകളാണോ? എങ്കിൽ ജർമ്മനിയിലേക്ക് വരൂ, മികച്ച തൊഴിലവസരങ്ങളും മൈഗ്രേഷൻ നയങ്ങളും

അമേരിക്കയിൽ എച് 1ബി വിസയുടെ അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കെ, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ആകർഷകമായ വാഗ്ദാനവുമായി ജർമ്മനി. ഇന്ത്യയിലെ ജർമൻ അംബാസഡർ ഫിലിപ്പ് അക്കർമാൻ ഇന്ത്യൻ പ്രതിഭകൾക്ക് ജർമ്മനിയിലേക്ക് ജോലിക്കായി ക്ഷണം നൽകി. സ്ഥിരതയുള്ള കുടിയേറ്റ നയങ്ങളും, വിശാലമായ തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വാഗ്ദാനം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള പോസ്റ്റ് അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു.
Here is my call to all highly skilled Indians.
Germany stands out with its stable migration policies, and with great job opportunities for Indians in IT, management, science and tech.
Find your way to Germany to boost your career: https://t.co/u5CmmrHtoF pic.twitter.com/HYiwX2iwME
— Dr Philipp Ackermann (@AmbAckermann) September 23, 2025
ALSO READ: എച്ച് -വൺ ബി വിസകൾക്ക് യുഎസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ പുതിയ ഫീസ് പ്രാബല്യത്തിൽ
ജർമ്മനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യക്കാർ ശരാശരി ജർമനിക്കാരെക്കാൾ കൂടുതൽ വരുമാനം നേടുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞു.
ട്രംപ് ഭരണകൂടം എച് 1 ബി വിസ ഫീസ് 100,000 ഡോളറായി കൂട്ടിയതിനു പിന്നാലെയാണ് അക്കർമാന്റെ പുതിയ പ്രതികരണം.
