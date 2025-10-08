Russian Drones: റഷ്യൻ ഡ്രോണുകൾ വെടിവെച്ചിടാൻ പൊലീസിന് അനുമതി നൽകി ജർമ്മനി

റഷ്യൻ ഡ്രോണുകൾ വെടിവെച്ചിടാൻ ജർമ്മനി പൊലീസിന് അധികാരം നൽകും. യൂറോപ്പിലെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ഡ്രോണുകൾ തുടർച്ചയായി കണ്ടതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി.
ജർമ്മനിയുടെ വ്യോമാതിർത്തി ലംഘിക്കുന്ന ഡ്രോണുകൾ പൊലീസിനു വെടിവെച്ചു വീഴ്ത്താൻ അനുവധിക്കുന്ന അധികാരം നിലവിൽ പാർലമെൻ്റ് അംഗീകാരത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്.
Germany will grant police the power to shoot down rogue drones like those that have disrupted airports across Europe https://t.co/2lrUnHpQg7
— RTÉ News (@rtenews) October 8, 2025
നിയന്ത്രണ, നാവിഗേഷൻ ലിങ്കുകൾ വിച്ഛേദിക്കുന്നതിന് ലേസർ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നലുകൾ ജാം ചെയ്യുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാകും ഡ്രോണുകൾ തകർക്കുക. ജർമ്മനിയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ വിമാനത്താവളമായ മ്യൂണിക്കിൽ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച നിരവധി വിമാനങ്ങൾ ഡ്രോണുകൾ കാരണം വഴിതിരിച്ചു വിടേണ്ടതായി വന്നു. റഷ്യയുടെ രഹസ്യാന്വേഷണ ഡ്രോണുകളാണ് ഇതിനു കാരണമെന്ന് ജർമ്മൻ ചാൻസലർ ഫ്രെഡറിക് മെർസ് പറഞ്ഞു.
പുതിയ നിയമത്തോടെ, വ്യോമാതിർത്തി ലംഘിക്കുന്ന ഡ്രോണുകൾ വെടിവയ്ക്കാൻ സുരക്ഷാ സേനയ്ക്ക് അധികാരം നൽകിയ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളായ ബ്രിട്ടൻ, ഫ്രാൻസ്, ലിത്വാനിയ , റൊമാനിയ എന്നിവയോടൊപ്പം ജർമ്മനിയും ചേരുന്നു .
ALSO READ: ട്രംപിൻ്റെ അനുയായി സെർജിയോ ഗോറിനെ ഇന്ത്യയിലെ അമേരിക്കൻ അംബാസഡറായി നിയമിച്ചു
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.