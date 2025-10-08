Russian Drones: റഷ്യൻ ഡ്രോണുകൾ വെടിവെച്ചിടാൻ പൊലീസിന് അനുമതി നൽകി ജർമ്മനി

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
റഷ്യൻ ഡ്രോണുകൾ വെടിവെച്ചിടാൻ ജർമ്മനി പൊലീസിന് അധികാരം നൽകും. യൂറോപ്പിലെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ റഷ്യൻ ഡ്രോണുകൾ തുടർച്ചയായി കണ്ടതിനെ തുടർന്നാണ്   നടപടി.   

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Oct 8, 2025, 05:04 PM IST
  • ജർമ്മനിയുടെ വ്യോമാതിർത്തി ലംഘിക്കുന്ന ഡ്രോണുകൾ പൊലീസിനു വെടിവെച്ചു വീഴ്ത്താൻ അനുവധിക്കുന്ന അധികാരം നിലവിൽ പാർലമെൻ്റ് അംഗീകാരത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്.

റഷ്യൻ ഡ്രോണുകൾ വെടിവെച്ചിടാൻ ജർമ്മനി പൊലീസിന് അധികാരം നൽകും. യൂറോപ്പിലെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ഡ്രോണുകൾ തുടർച്ചയായി കണ്ടതിനെ തുടർന്നാണ്   നടപടി. 
ജർമ്മനിയുടെ വ്യോമാതിർത്തി ലംഘിക്കുന്ന ഡ്രോണുകൾ പൊലീസിനു വെടിവെച്ചു വീഴ്ത്താൻ അനുവധിക്കുന്ന അധികാരം നിലവിൽ  പാർലമെൻ്റ് അംഗീകാരത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. 

നിയന്ത്രണ, നാവിഗേഷൻ ലിങ്കുകൾ വിച്ഛേദിക്കുന്നതിന് ലേസർ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നലുകൾ ജാം ചെയ്യുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാകും ഡ്രോണുകൾ തകർക്കുക. ജർമ്മനിയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ വിമാനത്താവളമായ മ്യൂണിക്കിൽ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച നിരവധി വിമാനങ്ങൾ ഡ്രോണുകൾ കാരണം വഴിതിരിച്ചു വിടേണ്ടതായി വന്നു. റഷ്യയുടെ രഹസ്യാന്വേഷണ ഡ്രോണുകളാണ് ഇതിനു കാരണമെന്ന് ജർമ്മൻ ചാൻസലർ ഫ്രെഡറിക് മെർസ് പറഞ്ഞു. 
പുതിയ നിയമത്തോടെ, വ്യോമാതിർത്തി ലംഘിക്കുന്ന ഡ്രോണുകൾ വെടിവയ്ക്കാൻ സുരക്ഷാ സേനയ്ക്ക് അധികാരം നൽകിയ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളായ ബ്രിട്ടൻ, ഫ്രാൻസ്, ലിത്വാനിയ , റൊമാനിയ എന്നിവയോടൊപ്പം ജർമ്മനിയും ചേരുന്നു .

ALSO READ: ട്രംപിൻ്റെ അനുയായി സെർജിയോ ഗോറിനെ ഇന്ത്യയിലെ അമേരിക്കൻ അംബാസഡറായി നിയമിച്ചു

