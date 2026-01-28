English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Texas H-1B Visa Freeze: ഇന്ത്യൻ ഐടി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് കനത്ത പ്രഹരം; ടെക്സസിൽ എച്ച്-1 ബി വിസകൾക്ക് നിരോധനം

ടെക്സസ് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ടെക്സസിലെ തൊഴിലാളികൾക്കും തൊഴിലുടമകൾക്കും പ്രയോജനകരമാകണമെന്ന് ഗ്രെഗ് അബോട്ട് വ്യക്തമാക്കി

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 28, 2026, 08:48 AM IST
  • അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ ഐടി പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും ഗവേഷകർക്കും വൻ തിരിച്ചടി
  • ടെക്സാസിൽ പുതിയ എച്ച്-1 B (H-1B) വിസകൾക്ക് ഗവർണർ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി

Texas H-1B Visa Freeze: ഇന്ത്യൻ ഐടി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് കനത്ത പ്രഹരം; ടെക്സസിൽ എച്ച്-1 ബി വിസകൾക്ക് നിരോധനം

ടെക്സാസ്: അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ ഐടി പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും ഗവേഷകർക്കും വൻ തിരിച്ചടി.  ടെക്സാസിൽ പുതിയ എച്ച്-1 B (H-1B) വിസകൾക്ക് ഗവർണർ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി. 

Also Read: യുഎസിൽ ഇന്ത്യക്കാരി ഉൾപ്പെടെ 4 പേരെ വെടിവച്ചു കൊന്നു; യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് അറസ്റ്റിൽ

സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ഏജൻസികളിലും പൊതു സർവകലാശാലകളിലും പുതിയ വിസ അപേക്ഷകൾ നൽകുന്നത് അടിയന്തരമായി മരവിപ്പിക്കാനാണ് ഗവർണറുടെ ഉത്തരവ്. അമേരിക്കൻ ജോലികൾ അമേരിക്കക്കാർക്ക് തന്നെ ലഭിക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ കർശന നടപ്പാടോ സ്വീകരിച്ചതെന്ന് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി നേതാവ് കൂടിയായ എബട്ട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ നിരോധനം 2027 മെയ് 31 വരെ തുടരും.

ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റിറ്റിന്റെ എച്ച്-1 ബി ഇസ പ്രോഗാമിൽ വ്യാപമായ ദുരുപയോഗം നടക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടെന്നും ഈ   ദുരുപയോഗങ്ങൾ തടയുന്നതിനും അമേരിക്കക്കാർക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ നീക്കമെന്നുമാണ് വിലയിരുത്തൽ. സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ, സർവ്വകലാശാലകൾ ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ പരിശോധന നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ഈ നിർദ്ദേശം. 

Also Read: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സുഹൃത്തുക്കളുടെ പിന്തുണയുണ്ടാകും

