Texas H-1B Visa Freeze: ഇന്ത്യൻ ഐടി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് കനത്ത പ്രഹരം; ടെക്സസിൽ എച്ച്-1 ബി വിസകൾക്ക് നിരോധനം

ടെക്സാസ്: അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ ഐടി പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും ഗവേഷകർക്കും വൻ തിരിച്ചടി. ടെക്സാസിൽ പുതിയ എച്ച്-1 B (H-1B) വിസകൾക്ക് ഗവർണർ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി.
സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ഏജൻസികളിലും പൊതു സർവകലാശാലകളിലും പുതിയ വിസ അപേക്ഷകൾ നൽകുന്നത് അടിയന്തരമായി മരവിപ്പിക്കാനാണ് ഗവർണറുടെ ഉത്തരവ്. അമേരിക്കൻ ജോലികൾ അമേരിക്കക്കാർക്ക് തന്നെ ലഭിക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ കർശന നടപ്പാടോ സ്വീകരിച്ചതെന്ന് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി നേതാവ് കൂടിയായ എബട്ട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ നിരോധനം 2027 മെയ് 31 വരെ തുടരും.
ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റിറ്റിന്റെ എച്ച്-1 ബി ഇസ പ്രോഗാമിൽ വ്യാപമായ ദുരുപയോഗം നടക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടെന്നും ഈ ദുരുപയോഗങ്ങൾ തടയുന്നതിനും അമേരിക്കക്കാർക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ നീക്കമെന്നുമാണ് വിലയിരുത്തൽ. സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ, സർവ്വകലാശാലകൾ ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ പരിശോധന നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ഈ നിർദ്ദേശം.
ടെക്സസ് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ ടെക്സസിലെ തൊഴിലാളികൾക്കും തൊഴിലുടമകൾക്കും പ്രയോജനകരമാകണമെന്ന് ഗ്രെഗ് അബോട്ട് വ്യക്തമാക്കി. യോഗ്യരായ അമേരിക്കൻ തൊഴിലാളികളെ നിയമിക്കുന്നതിന് ആത്മാർത്ഥമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്താതെ വിദേശ തൊഴിലാളികളെ കുറഞ്ഞ വേതനത്തിന് നിയമിക്കാൻ ഈ സംവിധാനം ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും ഗ്രെഗ് അബോട്ട് ആരോപിക്കുന്നത്.
