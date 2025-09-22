English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

H-1B visa fee hike: എച്ച് -വൺ ബി വിസകൾക്ക് യുഎസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ പുതിയ ഫീസ് പ്രാബല്യത്തിൽ

H-1B Visa Fee US Hike: ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ 9.31 മുതലാണ് പുതിയ ഫീസ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരിക. 

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 22, 2025, 08:51 AM IST
  • യുഎസിന്റെ നടപടിയിൽ ഇന്ത്യയിലും അമേരിക്കയിലും ആശങ്ക നിലനിൽക്കുകയാണ്
  • പുതിയ വിസകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഫീസ് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്

  H1B Visa: H1B വിസയുള്ളവരുടെ ജീവിത പങ്കാളികള്‍ക്ക് സന്തോഷവാര്‍ത്ത‍, ഇനി അമേരിക്കയില്‍ അനായാസം തൊഴില്‍ നേടാം

H-1B visa fee hike: എച്ച് -വൺ ബി വിസകൾക്ക് യുഎസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ പുതിയ ഫീസ് പ്രാബല്യത്തിൽ

വാഷിങ്ടൺ: യുഎസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ എച്ച്1 ബി വിസ ഫീസ് വർദ്ധന ഇന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ. ഒരു ലക്ഷം ഡോളറിന്റെ (88 ലക്ഷം) ഫീസാണ് പുതിയ അപേക്ഷകർക്ക് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ 9.31 മുതലാണ് പുതിയ ഫീസ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരിക. യുഎസിന്റെ നടപടിയിൽ ഇന്ത്യയിലും അമേരിക്കയിലും ആശങ്ക നിലനിൽക്കുകയാണ്.

പുതിയ വിസകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഫീസ് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിലവിലെ എച്ച്1 ബി വിസകൾക്ക് ഫീസ് വർദ്ധനവ് ബാധകമല്ലെന്നാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതേസമയം, ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ നയത്തിൽ യുഎസ് ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി.

ട്രംപ് ഭരണകൂടവുമായി ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകൾ നടത്തുമെന്നും യുഎസ് ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് അറിയിച്ചു. ഇത് ഒറ്റത്തവണ ഫീസ് ആണെന്നും നിലവിൽ വിസ ഉള്ളവരെ ഇത് ബാധിക്കില്ലെന്നും വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി വിശദീകരണ കുറിപ്പ് ഇറക്കിയിരുന്നു.

എന്നാൽ, അമേരിക്കൻ കമ്പനികളും ഇന്ത്യൻ ഉദ്യോ​ഗാർഥികളും പുതിയ ഫീസ് വർദ്ധനയിൽ ആശങ്കയിലാണ്. അമേരിക്കൻ പൗരന്മാർക്ക് പുതിയ നീക്കം കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ നൽകുമെന്ന വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ വാദത്തിനെതിരെയും വിമർശനം ശക്തമാണ്.

നിലവിലുള്ള വിസ പുതുക്കാൻ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല. ഒരു ലക്ഷം ഡോളർ വാർഷിക ഫീസ് അല്ലെന്നും ഒറ്റത്തവണ അടയ്ക്കേണ്ട തുകയാണെന്നും വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി കരോലിൻ ലീവിറ്റ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അമേരിക്ക ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 65,000 എച്ച്1 ബി വിസകളാണ് അനുവദിക്കുന്നത്.

ഇതിന് പുറമേ അമേരിക്കയിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി 20,000 വിസകൾ വിദേശികൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ വിസയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ​ഗുണഭോക്താക്കൾ ഐടി മേഖലയിലെ ഇന്ത്യക്കാരാണ്. ഇന്ത്യൻ ഉദ്യോ​ഗാർഥികളുടെ വരവ് കുറച്ചാൽ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന അമേരിക്കൻ പൗരന്മാർക്ക് കൂടുതൽ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് വിശദീകരിക്കുന്നത്.

