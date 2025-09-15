Russian Drone Attack: റഷ്യൻ ഡ്രോണുകളുടെ ശകലങ്ങൾ റൊമാനിയൻ അതിർത്തിയിൽ; രാജ്യ സുരക്ഷ അപകടത്തിൽ

യുക്രൈനിൽ റഷ്യ നടത്തിയ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളിൽ റഷ്യൻ ഡ്രോണുകളുടെ ശകലങ്ങൾ റൊമാനിയൻ പ്രദേശത്ത് വീണെന്ന് ദേശീയ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. റൊമാനിയയുടെ വ്യോമാതിർത്തിയിൽ ഒരു റഷ്യൻ ഡ്രോൺ കണ്ടെത്തി. 2022 ഫെബ്രുവരിയിൽ റഷ്യ- യുക്രൈൻ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം, യുക്രൈനിയൻ അതിർത്തിക്കടുത്തുള്ള റൊമാനിയൻ പ്രദേശത്ത് 52 ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എംഎപിഎൻ ഡാറ്റയിൽ പറയുന്നു.
ALSO READ: യൂറോപ്പിൻ്റെ കിഴക്കൻ പ്രദേശം ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള പദ്ധതിയുമായി നാറ്റോ; തീരുമാനം റഷ്യൻ ഡ്രോണുകൾ നടത്തിയ കടന്നുകയറ്റത്തെ തുടർന്ന്
ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളോടുള്ള റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ അവഗണനയെ പ്രകടമാക്കുന്നു എന്നും, റൊമാനിയൻ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷയെ മാത്രമല്ല നാറ്റോയുടെ കൂട്ടായ സുരക്ഷയെയും അപകടപ്പെടുത്തിലാക്കുന്നു എന്ന് സംഭവത്തെ അപലപിച്ച് പുറത്ത് വിട്ട ദേശീയ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.
റഷ്യ, പോളണ്ട് വ്യോമാതിർത്തി ലംഘിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് കിഴക്കൻ യൂറോപ്യൻ അംഗങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നാറ്റോ അടുത്തിടെ 'കിഴക്കൻ സെൻട്രി' എന്ന പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.