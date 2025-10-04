ഗാസ: സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നോട്ടുവച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ചിലത് അംഗീകരിച്ച് ഹമാസ്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ ഇസ്രായേലി ബന്ധികളെയും മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങളും വിട്ടയക്കാമെന്ന് ഹമാസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് ഹമാസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മറ്റ് ഉപാധികളിന്മേൽ കൂടുതൽ ചർച്ച വേണമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആറുമണിക്കകം സമാധാന കരാർ അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ട്രംപ് ഹമാസിന് അന്ത്യശാസനം നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഹമാസ് പ്രതികരിച്ചത്, ഇത് 2023 ഒക്ടോബറിലെ ആക്രമണത്തിൽ ബന്ദികളാക്കപ്പെട്ടവരുടെ മോചനം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് തീരുമാനമാകും.
പലസ്തീന് ദേശീയ സമവായത്തോടെയും അറബ് ഇസ്ലാമിക പിന്തുണയോടെയും കൂടി ഗാസ മുനമ്പിന്റെ ഭരണം പലസ്തീന് സ്വതന്ത്ര സംവിധാനത്തിന് കൈമാറാന് തയ്യാറാണെന്ന് ഹമാസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രംപ് മുന്നോട്ട് വെച്ച അതായത് ട്രംപും മുന് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ടോണി ബ്ലയറും നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ഗവേണന്സ് ബോഡിക്ക് പകരം പലസ്തീനികള് ഗാസ ഭരിക്കണമെന്നാണ് ഹമാസ് പറയുന്നത്. ട്രംപിന്റെ ഗാസ പദ്ധതിയില് ഇനിയും ചര്ച്ചകള് ആവശ്യമാണെന്ന് അറിയിച്ച ഹമാസ് ഗാസ മുനമ്പിന്റെ ഭാവിയും പലസ്തീന് ജനതയുടെ നിയമാനുസൃതമായ അവകാശങ്ങളും ഏകകണ്ഠമായ ദേശീയ നിലപാടും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളും പ്രമേയങ്ങളും മുന്നിര്ത്തിയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്നും ഹമാസ് പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹമാസിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് ട്രംപ് രംഗത്തെത്തിയിതിന് പിന്നാലെയാണ് പദ്ധതി ഭാഗികമായി അംഗീകരിച്ച് ഹമാസ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഹമാസിന്റെ പ്രതികരണത്തെ ട്രംപ് സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹമാസ് ശാശ്വത സമാധാനത്തിന് തയ്യാറാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നും ഗാസയിലെ ബോംബാക്രമണം ഉടന് നിര്ത്തണമെന്നും ട്രംപ് നിര്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
