Gaza ceasefire deal: സമ്മർദങ്ങൾക്കൊടുവിൽ മൃതദേഹം കൈമാറി ഹമാസ്

ഇസ്രയേലി തടവുകാരുടെ മൃതദേഹം ഹമാസ് കൈമാറി. സമാധാന കരാറിൻ്റെ ഭാഗമായ്ണ് ഈ കൈമാറ്റം. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Oct 22, 2025, 05:56 PM IST
  • ഇസ്രായേലുമായുള്ള വെടിനിർത്തൽ കരാറിന്റെ ഭാഗമായി ഹമാസ് ഇതുവരെ 15 ബന്ദികളാക്കപ്പെട്ടവരുടെ മൃതദേഹമാണ് കൈമാറിയത്.
  • ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് രണ്ട് ഇസ്രയേലി തടവുകാരുടെ മൃതദേഹം ഹമാസ് വിട്ട് നൽകിയത്.

ഗാസ: ഇസ്രയേലി തടവുകാരുടെ മൃതദേഹം ഹമാസ് കൈമാറി. സമാധാന കരാറിൻ്റെ ഭാഗമായ്ണ് ഈ കൈമാറ്റം. എന്നാൽ ഈജിപ്തിനടുത്തുള്ള റാഫ അതിർത്തി ക്രോസിംഗ് തുറക്കാൻ ഇസ്രയേൽ വിസമ്മതിക്കുന്നത് കരാഞ നിബന്ധനക്ക് എതിരാണെന്ന് ഹമാസ് വാദിക്കുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് രണ്ട് ഇസ്രയേലി തടവുകാരുടെ മൃതദേഹം ഹമാസ് വിട്ട് നൽകിയത്. 

ഇസ്രായേലുമായുള്ള വെടിനിർത്തൽ കരാറിന്റെ ഭാഗമായി ഹമാസ് ഇതുവരെ 15 വന്ദികളാക്കപ്പെട്ടവരുടെ മൃതദേഹമാണ് കൈമാറിയത്. ഇനിയും 13 പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കൈമാറാനുണ്ട്. സമാധാന കരാർ ഹമാസ് പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് ഇസ്രയേൽ റാഫ അതിർത്തി ക്രോസിംഗ് അടച്ചിടുകയും, സഹായങ്ങൾ നിർത്തി വെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് അടുത്തിടെ നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഹമാസിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും, വെടിനിർത്തൽ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉന്‍മൂലനം ചെയ്യുമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. 

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Israel Palestine WarHamas

