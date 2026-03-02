English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Israel attacks Beirut: ഇറാനൊപ്പം ചേർന്ന് ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിച്ച് ഹിസ്ബുള്ള; സഖ്യത്തിന് മറുപടിയുമായി ഇസ്രയേലും, ബെയ്റൂട്ടിൽ ബോംബ് വർഷം

Israel Attacks Beirut: ഖമനെയിയുടെ കൊലപാതകത്തിന് പ്രതികാരമായാണ് ഇസ്രയേലിനെതിരെ ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നായിരുന്നു ഹിസ്ബുള്ള പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞത്. 

  • ലെബനനിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിലേക്ക് ഹിസ്ബുള്ള നിരവധി മിസൈലുകൾ തൊടുത്തുവെന്ന് ഐഡിഎഫ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
  • ഇതിന് പിന്നാലെ ഇസ്രയേൽ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തി.

Israel attacks Beirut: ഇറാനൊപ്പം ചേർന്ന് ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിച്ച് ഹിസ്ബുള്ള; സഖ്യത്തിന് മറുപടിയുമായി ഇസ്രയേലും, ബെയ്റൂട്ടിൽ ബോംബ് വർഷം

ടെൽ അവീവ്: ഇസ്രയേലിനെതിരായ ആക്രമണത്തിൽ ഇറാനൊപ്പം ചേർന്ന് ലെബനീസ് തീവ്രവാദ സംഘടനയായ ഹിസ്ബുള്ള. ലെബനനിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിലേക്ക് ഹിസ്ബുള്ള നിരവധി മിസൈലുകൾ തൊടുത്തുവെന്ന് ഐഡിഎഫ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ഇസ്രയേൽ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തി. ലെബനീസ് തലസ്ഥാനമായ ബെയ്റൂട്ടിൽ ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ഹിസ്ബുള്ളയുടെ ആക്രമണങ്ങളിൽ ചിലത് തടയാനായി. മറ്റ് പലതും പതിച്ചത് തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിലാണ്. പരിക്കുകളോ നാശനഷ്ടങ്ങളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ഇസ്രായേൽ സൈന്യം അറിയിച്ചു.

ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവായിരുന്ന ആയത്തുള്ള അലി ഖമനെയിയുടെ കൊലപാതകത്തിനുള്ള പ്രതികാരമാണ് ഈ ആക്രമണമെന്നാണ് ഹിസ്ബുള്ള പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചത്. പൂർണ ശക്തിയോടെ തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് ഐഡിഎഫും അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇറാനിയൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ തണലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭീകരസംഘടനയായ ഹിസ്ബുള്ള ഇസ്രയേൽ പൗരന്മാർക്ക് നേരെ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടെന്നും ഇതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ഐഡിഎഫ് അറിയിച്ചു. ഇസ്രായേലിന് ഭീഷണിയാകാനോ പൗരന്മാർക്ക് ദോഷം വരുത്താനോ ഹിസ്ബുള്ളയെ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ഐഡിഎഫ് വ്യക്തമാക്കി.

