/Dr. Anil Menon to Space: ചരിത്ര നിമിഷം; ബഹിരാകാശത്തെത്തുന്ന ആദ്യ മലയാളിയാകാൻ അനിൽ മേനോൻ, സോയൂസ് എംഎസ് 29 കുതിച്ചുയർന്നു

അസ്താന: ബഹിരാകാശത്തേയ്ക്ക് യാത്ര തിരിച്ച് ഡോ. അനിൽ മേനോൻ. ഇതോടെ ആദ്യമായി ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോകുന്ന മലയാളിയെന്ന നേട്ടം അനിൽ മേനോന് സ്വന്തമായിരിക്കുകയാണ്. കസഖ്സ്ഥാനിലെ ബൈക്കനൂർ കോസ്മോഡ്രോമിൽ നിന്നാണ് അനിൽ മേനോൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൂന്നംഗ സംഘം ബഹിരാകാശ യാത്ര തിരിച്ചത്. റഷ്യൻ നിർമിത സോയൂസ് എം എസ് 29 പേടകത്തിലാണ് യാത്ര. എക്സ്പെഡിക്ഷൻ 74 ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ ബഹിരാകാശ യാത്ര.
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