  • Malayalam News
  • World
  • Houthi Chief got Killed: ഹൂതി സൈനിക മേധാവിയെ വധിച്ച് ഇസ്രയേൽ, പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് ഹൂതികൾ

Houthi Chief got Killed: ഹൂതി സൈനിക മേധാവിയെ വധിച്ച് ഇസ്രയേൽ, പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് ഹൂതികൾ

സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ കരീം അൽ ഗമാരി കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഗമാരിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 13 കാരനായ മകനും കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നാണ് ഹൂതികൾ പുറത്തു വിട്ട വിവരം.  

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Oct 17, 2025, 02:13 PM IST
  • ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യയുള്ള ആക്രമങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ ഇസ്രയേൽ തയാറാണ്.
  • മുതിർന്ന ഹൂതി നേതാക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇസ്രയേൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തി.
  • ഗമാരിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 13 കാരനായ മകനും കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നാണ് ഹൂതികൾ പുറത്തു വിട്ട വിവരം.

Houthi Chief got Killed: ഹൂതി സൈനിക മേധാവിയെ വധിച്ച് ഇസ്രയേൽ, പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് ഹൂതികൾ

ഹൂതി വിമതരുടെ മുതിർന്ന സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ കരീം അൽ ഗമാരി കൊല്ലപ്പെട്ടു. കൊലപാതകത വിവരം യെമനിലെ സായുധ സംഘമായ ഹൂതികളാണ് അറിയിച്ചത്. ഗമാരിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 13 കാരനായ മകനും കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നാണ് ഹൂതികൾ പുറത്തു വിട്ട വിവരം.

മുതിർന്ന ഹൂതി നേതാക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇസ്രയേൽ ആഗസ്റ്റ് 28 ന് സനയിൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ഈ ആക്രമണത്തിലാണ് ഗമാരി കൊല്ലപ്പെട്ടതായ് ഹൂതികൾ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇസ്രയേലിനെതിരെ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുമെന്നും ഹൂതികൾ അറിയിച്ചു.  ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യയുള്ള ആക്രമങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ തയാറാണെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി കാറ്റ്സ് അറിയിച്ചു. 

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

HouthiChief of staffMuhammad al GhamariIsraelYemen

