Israel-Palestine: 'വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഇസ്രയേലിനെ അനുവദിക്കില്ല' ഡോണൾഡ് ട്രംപ്

വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഇസ്രയേലിനെ അനുവദിക്കില്ല എന്ന അപ്രതീക്ഷിത പരാമർശവുമായി ഡോണൾഡ് ട്രംപ്.
ന്യൂയോർക്കിൽ നടക്കുന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു അമേരിക്കയിൽ ഇന്ന് എത്തും. അതിനു മുന്നോടിയായി നടന്ന വാർത്ത സമ്മേളനത്തിലാണ് ട്രംപിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത പരാമർശം. വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ ഇസ്രയേലിന്റെ അധിനിവേശ ശ്രമങ്ങൾ തടയാനുള്ള പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോളാണ് ട്രംപിന്റെ മറുപടി.
ALSO READ: ഫ്രാൻസ് ഉൾപ്പടെ ആറ് രാജ്യങ്ങൾ പലസ്തീനെ രാഷ്ട്രമായി അംഗീകരിച്ചു, ഇസ്രായേലിനുമേൽ നയതന്ത്ര സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിക്കുന്നു
ഇസ്രയേലിനോട് സംസാരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും, വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഇസ്രയേലിനെ അനുവദിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ എല്ലാം നിർത്താൻ സമയമായി, ശരിയല്ലേ?” എന്നാണ് ട്രംപ് മറുപടി നൽകിയത്. നടപടികളുടെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ട്രംപ് ഇതുവരെ നൽകിയില്ല.
യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ജെനറൽ അസംബ്ലിയുടെ വാർഷിക യോഗത്തിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന ഉന്നതതല ഉച്ചകോടിയിൽ ഫ്രാൻസ് ഉൾപ്പടെ ആറ് രാജ്യങ്ങൾ പലസ്തീനെ രാഷ്ട്രമായി അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. 193 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അംഗരാജ്യങ്ങളിൽ 147 രാജ്യങ്ങളാണ് ഈ വർഷം ഏപ്രിൽ മുതൽ ഔദ്യോഗികമായി പലസ്തീനെ രാഷ്ട്രമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിൻ്റെ 80 ശതമാനത്തിലധികവും ഇപ്പോൾ പലസ്തീനെ അംഗീകരിച്ചതോടെ ഇസ്രായേലിനുമേൽ നയതന്ത്ര സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ട്രംപ്ൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിത പരാമർശം.
