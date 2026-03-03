English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Natanz Nuclear Plant: നാറ്റൻസ് ആണവനിലയത്തിന് നേരെ ആക്രമണം; സ്ഥിരീകരിച്ച് ഐഎഇഎ, ആണവ വികിരണമില്ല

Natanz Nuclear Plant: നാറ്റൻസ് ആണവനിലയത്തിന് നേരെ ആക്രമണം; സ്ഥിരീകരിച്ച് ഐഎഇഎ, ആണവ വികിരണമില്ല

നാറ്റൻസിലെ ആക്രമണത്തിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചുവെങ്കിലും ആണവ വികിരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ഐഎഇഎ.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 3, 2026, 07:48 PM IST
  • ഞായറാഴ്ചയാണ് നാറ്റൻസ് ആണവകേന്ദ്രത്തിന് നേരേ ആക്രമണമുണ്ടായത്.
  • ഇക്കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഐഎഇഎയും സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Natanz Nuclear Plant: നാറ്റൻസ് ആണവനിലയത്തിന് നേരെ ആക്രമണം; സ്ഥിരീകരിച്ച് ഐഎഇഎ, ആണവ വികിരണമില്ല

ടെഹ്റാൻ: ഇറാനിലെ ഏറ്റവും തന്ത്രപ്രധാനമായ ആണവനിലയമായ നാറ്റൻസിൽ ആക്രമണം നടന്നതായി സ്ഥിരീകരണം. അന്താരാഷ്ട്ര ആണവോര്‍ജ ഏജന്‍സി (ഐഎഇഎ) ആണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ആണവ വികിരണമില്ലെന്നും ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, ഇറാന്റെ തിരിച്ചടി തുടരുകയാണ്. ആക്രമണത്തിനായി ദീർഘദൂര മിസൈലുകളും ഉപയോ​ഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഖദ്ർ, ഇമാദ് മിസൈലുകളാണ് ഇറാൻ ഉപയോ​ഗിച്ചത്.

ഞായറാഴ്ചയാണ് നാറ്റൻസ് ആണവകേന്ദ്രത്തിന് നേരേ ആക്രമണമുണ്ടായത്. ഇക്കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഐഎഇഎയും സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. യുഎസ് ഇസ്രയേൽ സംയുക്ത ആക്രമണത്തിൽ തകർന്ന ആണവ കേന്ദ്രം പൂർണ്ണമായും പുനർനിർമാണം നടത്തുമെന്ന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കി. ശക്തമായി തിരിച്ചുവരുമെന്നും ഇറാൻ പ്രതികരിച്ചു. 

Also Read: ​Fujairah Oil Refinery Fire: ഫുജൈറ ഓയിൽ റിഫൈനറിയിലും ഡ്രോൺ ആക്രമണം,തീയും പുകയും..! ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ചു

അതേസമയം യുഎഇയിലെ ഫുജൈറ ഓയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി സോണിലും ഇറാന്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണമുണ്ടായി. ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ഇവിടെ തീപിടിത്തമുണ്ടായി. ഫുജൈറയിൽ റോഡിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. റിഫൈനറിയിൽ നിന്നും കനത്ത പുക ഉയരുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

