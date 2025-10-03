English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

India-China: ഇന്ത്യ-ചൈന വിമാന സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കും; ഒക്ടോബർ അവസാനം നേരിട്ടുള്ള യാത്രാ വിമാന സർവീസ് തുടങ്ങുന്നു

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Oct 3, 2025, 11:29 AM IST
  • സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അധികൃതർ തമ്മിൽ മാസങ്ങൾ നീണ്ട ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് തീരുമാനം.
  • ഒക്ടോബർ 26 മുതൽ കൊൽക്കത്ത-ഗ്വാങ്ചു പ്രതിദിന വിമാന സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് ഇൻഡിഗോ അറിയിച്ചു.
  • വ്യാപാരം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക, തന്ത്രപരമായ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുക, വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് ലക്ഷ്യം.

  1. PoK Protest: പാക് അധീനകശ്മീരില്‍ ജനകീയപ്രക്ഷോഭം രൂക്ഷമാകുന്നു; 12 മരണം, 200 പേർക്ക് പരിക്ക്

ഒക്ടോബർ അവസാനത്തോടെ ഇന്ത്യയും ചൈനയും നേരിട്ടുള്ള യാത്രാ വിമാന സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നു. ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അധികൃതർ തമ്മിൽ മാസങ്ങൾ നീണ്ട ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ്  തീരുമാനമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

"ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മെച്ചപെടുത്താനുള്ള സർക്കാർ സമീപനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ വർഷം ആദ്യം മുതൽ, ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അധികൃതർ നേരിട്ടുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും, പുതുക്കിയ വ്യോമ സേവന കരാറിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള ചർച്ചകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു" എന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. 

ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിലെയും ചൈനയിലെയും നിയുക്ത സ്ഥലങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നേരിട്ടുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ ഒക്ടോബർ അവസാനം പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. 
ഇതേതുടർന്ന് ഒക്ടോബർ 26 മുതൽ കൊൽക്കത്ത-ഗ്വാങ്ചു പ്രതിദിന വിമാന സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് ഇൻഡിഗോ അറിയിച്ചു. വ്യാപാരം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക, തന്ത്രപരമായ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുക, വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് എയർലൈൻസ് അറിയിച്ചു. എയർബസ് എ320 നിയോ ഫ്ലീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാകും ഈ റൂട്ടുകളിൽ സർവീസ് നടത്തുക.

