India China Trade: ഇന്ത്യ-ചൈന വ്യാപാര ബന്ധം; നേട്ടം ഇന്ത്യക്ക്

ഈ വർഷം ആദ്യം ചൈനയുടെ നിയന്ത്രണ തടസ്സങ്ങൾ  ഇന്ത്യയിലെ ഉൽപാദന മേഖലകൾക്ക് ഭീഷണിയായിരുന്നു.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 2, 2025, 01:05 PM IST
  • വാഷിംഗ്ടണ്ണിൽ ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് 25 ശതമാനം അധിക തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തിയ സമയത്താണ് എസ്സിഒ സമ്മിറ്റ് നടക്കുന്നത്
  • ഇതിന് പിന്നാലെ ഓഗസ്റ്റ് 27 മുതൽ തീരുവ 50 ശതമാനമായി ഉയർന്നു

India China Trade: ഇന്ത്യ-ചൈന വ്യാപാര ബന്ധം; നേട്ടം ഇന്ത്യക്ക്

ന്യൂഡൽഹി: ടിയാൻജിനിൽ നടക്കുന്ന ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടന (എസ്‌സി‌ഒ) ചൈനയുമായുള്ള വ്യാപാര ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. വളങ്ങൾ, അപൂർവ എർത്ത് ധാതുക്കൾ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് നിർമ്മാണം, വിദേശ  നിക്ഷേപം എന്നിവയിൽ ചൈനയുമായി വ്യാപാര അവസരങ്ങൾ ഇന്ത്യ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുകയാണ്. വാഷിംഗ്ടണ്ണിൽ ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് 25 ശതമാനം അധിക തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തിയ സമയത്താണ് എസ്സിഒ സമ്മിറ്റ് നടക്കുന്നത്, ശേഷം ഓഗസ്റ്റ് 27 മുതൽ  തീരുവ 50 ശതമാനമായി ഉയർന്നു.

ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആശങ്കകളിലൊന്ന് വളം വിതരണമാണ്. വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വാങ് യിയുമായി വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തതിനെത്തുടർന്ന്, ഡൈ-അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് (ഡിഎപി) വളങ്ങൾ, ടണൽ ബോറിംഗ് മെഷീനുകൾ എന്നിവയുടെ കയറ്റുമതിക്കുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഈ മാസം ആദ്യം ബെയ്ജിംഗ് നീക്കി. കയറ്റുമതി ഇതിനകം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യ പ്രത്യേക വളം ആവശ്യങ്ങൾക്കായി 95 ശതമാനം ചൈനയെ ആശ്രയിക്കുന്നു.

ALSO READ: മോദിയുടെ ചൈന സന്ദർശനം; മാറുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങൾ

ഇറക്കുമതിയുടെ 80 ശതമാനവും നേരിട്ട് ചൈനയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, ബാക്കി 20 ശതമാനം ഇടനിലക്കാർ വഴിയാണ്.നേരത്തെ വിതരണം നിർത്തിവച്ചതിനാൽ വില 40 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു. മുന്തിരി, വാഴപ്പഴം തുടങ്ങിയ വിളകളുടെ ആവശ്യകത സെപ്റ്റംബറിൽ ആരംഭിക്കുന്നതോടെ, പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വളത്തിന്റെ വില വീണ്ടും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഇത് കർഷകരെ ബാധിക്കും. റാബി സീസണിൽ വളം കയറ്റുമതിയിൽ ചൈന ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വിതരണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയിരുന്നു, അതേസമയം അപൂർവ ധാതുക്കളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഓട്ടോ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് വ്യവസായങ്ങളിൽ ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചു. ടണൽ ബേറിംഗ് മെഷീനുകളുടെ കാലതാമസവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പദ്ധതികളെ മന്ദഗതിയിലാക്കി.

അപൂർവ ധാതുക്കളാണ് ചർച്ചകളിൽ മറ്റൊരു സുസ്ഥിര മേഖലയായി തുടരുന്നത്. ബാറ്ററികൾ, മോട്ടോറുകൾ, നൂതന ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നിവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാന്തങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഈ ധാതുക്കൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഈ വർഷം ആദ്യം ചൈനയുടെ നിയന്ത്രണ തടസ്സങ്ങൾ  ഇന്ത്യയിലെ ഉൽപാദന മേഖലകൾക്ക് ഭീഷണിയായിരുന്നു. കയറ്റുമതി നിയമങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിൽ ഇതുവരെ കാര്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പ്രധാന വ്യാവസായിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സുഗമമായ വിതരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പുതിയ ചർച്ചകൾ നിർണായകമാകും. എന്നിരുന്നാലും, വരും മാസങ്ങളിൽ ചൈന കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണങ്ങൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. 2020 ജൂണിൽ ഗാൽവാൻ താഴ്‌വരയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും സൈനികർ തമ്മിലുള്ള  ഏറ്റുമുട്ടലിനുശേഷം വഷളായ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി ഇന്ത്യയും ചൈനയും നിരവധി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

