  India-Mongolia Relations: മംഗോളിയയുമായ് ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തമാക്കി ഇന്ത്യ, 10 ഉഭയകക്ഷി കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു

India-Mongolia Relations: മംഗോളിയയുമായ് ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തമാക്കി ഇന്ത്യ, 10 ഉഭയകക്ഷി കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും മംഗോളിയൻ പ്രസിഡൻ്റ്  ഖുറെൽസുഖ് ഉഖ്‌നയും ചൊവ്വഴ്ച ഡൽഹിയിലെ ഹൈദരാബാദ് ഹൗസിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.  നിരവധി മേഖലകളിലായ് 10 ഉഭയകക്ഷി കരാറിൽ ഇരുവരും ഒപ്പുവച്ചു. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Oct 15, 2025, 02:49 PM IST
  • ഇരുവരും തമ്മിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ നിരവധി മേഖലകളിലായ് 10 ഉഭയകക്ഷി കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു.
  • ഇന്ത്യയുടെ 1.7 ബില്യൺ ഡോളർ വായ്പാ ലൈൻ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് പദ്ധതി, മംഗോളിയയുടെ ഊർജ്ജ സുരക്ഷയെ ശക്തിപ്പെടുത്തും.
  • വിശുദ്ധ തിരുശേഷിപ്പുകൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മംഗോളിയയിലേക്ക് അയയ്ക്കും.

India-Mongolia Relations: മംഗോളിയയുമായ് ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തമാക്കി ഇന്ത്യ, 10 ഉഭയകക്ഷി കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു

ഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും മംഗോളിയൻ പ്രസിഡൻ്റ്  ഖുറെൽസുഖ് ഉഖ്‌നയും ചൊവ്വഴ്ച ഡൽഹിയിലെ ഹൈദരാബാദ് ഹൗസിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഇരുവരും തമ്മിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ നിരവധി മേഖലകളിലായ് 10 ഉഭയകക്ഷി കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു.  എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാല പദ്ധതിക്ക് ധനസഹായം നൽകാനും,  മംഗോളിയൻ സായുധ സേനയ്ക്ക് പരിശീലനം നൽകാനും, മംഗോളിയൻ പൗരന്മാർക്ക് സൗജന്യ ഇ-വിസ നൽകാനും, ലഡാക്കിൻ്റെ പ്രവിശ്യയും തമ്മിൽ സാംസ്കാരിക ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനും ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചു.
ഇന്ത്യയുടെ 1.7 ബില്യൺ ഡോളർ വായ്പാ ലൈൻ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് പദ്ധതി, മംഗോളിയയുടെ ഊർജ്ജ സുരക്ഷയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി  പറഞ്ഞു. ഊർജ്ജം, അപൂർവ ധാതുക്കൾ, ഡിജിറ്റൽ മേഖല, ഖനനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ സഹകരണത്തിൻ്റെ പുതിയ സാധ്യതകൾ ഇന്ത്യൻ സ്വകാര്യ മേഖലയും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിചേർത്തു. 
ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ പുരാതനമായ ബന്ധം പങ്കിടുന്ന ഇരു രാഷ്ട്രങ്ങളെയും "ആത്മീയ സഹോദരങ്ങൾ" എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച നരേന്ദ്ര മോദി, അടുത്ത വർഷം, ബുദ്ധൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായ സാരിപുത്രൻ്റെയും മൗദ്ഗല്യായനൻ്റെയും വിശുദ്ധ തിരുശേഷിപ്പുകൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മംഗോളിയയിലേക്ക് അയയ്ക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു.
