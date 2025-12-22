India-New Zealand: ഇന്ത്യ-ന്യൂസിലൻഡ് സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാർ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക്; വ്യാപാരം 5 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തിക്കാൻ ലക്ഷ്യം

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലൻഡും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാർ ഉടൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. 2030 ഓടെ ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം 5 ബില്യൺ ഡോളറായി ഉയർത്താനാണ് ഈ ചരിത്രപരമായ കരാറിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ന്യൂസിലൻഡ് പാർലമെന്റിന്റെ അംഗീകാരം കൂടി ലഭിക്കുന്നതോടെ 2026 അവസാനത്തോടെ കരാർ പൂർണ്ണതോതിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകും.
കരാറിലെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ
നികുതി ഇളവുകൾ: ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള 100 ശതമാനം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും നികുതിരഹിത വിപണി പ്രവേശനം ന്യൂസിലൻഡ് നൽകും. പകരമായി, ന്യൂസിലൻഡിൽ നിന്നുള്ള 95 ശതമാനം ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ 70 ശതമാനത്തോളം ഇനങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ നികുതി ഇളവ് നൽകും.
സംരക്ഷിത മേഖലകൾ: ഇന്ത്യൻ കർഷകരുടെയും ആഭ്യന്തര വ്യവസായത്തിന്റെയും താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ക്ഷീരമേഖലയെ കരാറിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പാൽ, ക്രീം, ചീസ്, തൈര് എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും.
മറ്റ് ഒഴിവാക്കലുകൾ: ഉള്ളി, കടല, പരിപ്പ്, ചോളം, ബദാം തുടങ്ങിയ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, പഞ്ചസാര, തേൻ, ആയുധങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ, ചെമ്പ്, അലുമിനിയം തുടങ്ങിയ മേഖലകളെയും നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
നിക്ഷേപം: അടുത്ത 15 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 20 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ വിദേശ നിക്ഷേപം ഇന്ത്യയിലെ നിർമ്മാണ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖലകളിൽ നടത്തുമെന്ന് ന്യൂസിലൻഡ് ഉറപ്പുനൽകി.
ക്ഷീരമേഖലയിലെ നിലപാട്: ഇന്ത്യയുടെ ക്ഷീരമേഖല ഒരു രാജ്യത്തിനും വിട്ടുനൽകില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര വാണിജ്യ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയൽ വ്യക്തമാക്കി. ഭാവിയിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തിന് ഈ മേഖലയിൽ ഇളവ് നൽകുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ചർച്ചകൾ നടത്താം എന്ന ഉറപ്പ് മാത്രമാണ് ന്യൂസിലൻഡിന് നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
നിലവിലെ വ്യാപാര സാഹചര്യം: 2024 ൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരം 2.4 ബില്യൺ ഡോളറായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പ്രധാനമായും ഔഷധങ്ങൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, രത്നങ്ങൾ എന്നിവ കയറ്റുമതി ചെയ്യുമ്പോൾ, ന്യൂസിലൻഡിൽ നിന്ന് മരത്തടികൾ, കമ്പിളി, ലോഹങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. പസഫിക് ദ്വീപ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾക്ക് കടന്നുചെല്ലാൻ ഈ കരാർ വലിയ അവസരം ഒരുക്കും.
