Hormuz Indian Ships Troll: ഹോർമുസിൽ ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾക്ക് ടോളില്ല: ഇറാൻ സ്ഥാനപതി

ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഐആർജിസി തടഞ്ഞതിനെത്തുടർന്ന് അവിടെ നിന്ന് സുരക്ഷിതമായി കടന്നുപോകുന്നത് ഉറപ്പാക്കാൻ ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ടോൾ ഈടാക്കിയതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളോട് പ്രതികരിച്ച്  ഇന്ത്യയിലെ ഇറാൻ അംബാസഡർ മുഹമ്മദ് ഫത്താലി

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Apr 14, 2026, 06:58 AM IST
ടെഹ്‌റാൻ: ഹോർമുസ് കടലീഡുക്ക് വഴി കടന്നുപോകുന്ന ഇന്ത്യൻ എണ്ണ, വാതക ടാങ്കറുകൾക്ക് ടെഹ്‌റാൻ ഇതുവരെ ഒരു ടോളും ഈടാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഇറാൻ അംബാസഡർ മുഹമ്മദ് ഹത്താലി  പറഞ്ഞു.

വർധിച്ചുവരുന്ന സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിലും ഇന്ത്യയും ഇറാനും തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധമാണുള്ളതെന്ന് ഇറാൻ സ്ഥാനപതി വ്യക്തമാക്കി.  മാത്രമല്ല ഇതുവരെ എന്തെങ്കിലും ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഇറാനിയൻ എംബസിയിൽ നടന്ന വാർത്ത സമ്മേളനത്തിലാണ് ഹത്താലി ഇപ്രകാരം പ്രതികരിച്ചത്. 

മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയെ ഒരു വിശ്വസ്ത പങ്കാളിയായി വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ടെഹ്‌റാൻ ഡൽഹിയുമായി നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നുവെന്ന് ഹാത്തലി പറഞ്ഞത്. യുദ്ധ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും നയതന്ത്രപരമായ ഊഷ്മളത തുടരുന്നതിന്റെ സൂചനയായി ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഇന്ത്യയെ സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.  

ഇതിനിടയിൽ ഇറാൻ യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ഗതാഗതം നിയന്ത്രിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഒമ്പത് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് (LPG) കാരിയറുകൾക്ക് പുറത്തുകടക്കാൻ ടോൾ നൽകിയെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇന്ത്യ നിഷേധിച്ചു.  എങ്കിലും ഇന്ത്യൻ പതാകയുള്ള 15 ഓളം കപ്പലുകൾ പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെന്നും ഇന്ത്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

