India-US Trade Deal: ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാര കരാർ; മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് എസ് ജയശങ്കർ, മാർക്കോ റുബിയോയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

വാഷിംഗ്ടൺ: മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി അമേരിക്കയിലെത്തിയ ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഡോ. എസ്. ജയശങ്കർ യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റുബിയോയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പുതിയ വ്യാപാര കരാറിനെ നേതാക്കൾ സ്വാഗതം ചെയ്തു. കരാറിന്റെ ഭാഗമായി ചില ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവ 18 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കാൻ അമേരിക്ക സമ്മതിച്ചിരുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ നേട്ടമാകും.
ഇന്ത്യ-അമേരിക്ക ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് ഇരുനേതാക്കളും വ്യക്തമാക്കി. യുഎസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസ്സന്റുമായും ജയശങ്കർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. സാമ്പത്തിക സഹകരണവും പുതിയ വ്യാപാര കരാറിന്റെ പ്രായോഗിക വശങ്ങളുമായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ചയിലെ പ്രധാന അജണ്ട. ഇന്ന് വാഷിംഗ്ടണിൽ നടക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിട്ടിക്കൽ മിനറൽസ് ഉച്ചകോടിയിലും വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പങ്കെടുക്കും. ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ 50 രാജ്യങ്ങളാണ് ഈ ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമാകുന്നത്.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും തമ്മിൽ നടത്തിയ ടെലിഫോൺ സംഭാഷണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ചരിത്രപരമായ വ്യാപാര കരാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഡോ. എസ്. ജയശങ്കറിന്റെ വാഷിംഗ്ടൺ സന്ദർശനം. പുതിയ കരാർ പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവ 25 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 18 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കാൻ അമേരിക്ക തീരുമാനിച്ചു. ഇത് ഉടനടി പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.
ഈ കരാർ ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്കും സഹായിക്കുമെന്ന് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു. നൂതനാശയങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മുൻനിര പദ്ധതിയായ 'മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ'യെ കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റതാക്കാനും ഈ പുതിയ വ്യാപാര ബന്ധം സഹായിക്കുമെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
