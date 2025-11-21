English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tejas Plane Crash: ദുബായ് എയർ ഷോയ്ക്കിടെ ഇന്ത്യൻ യുദ്ധവിമാനം തേജസ് തകർന്നുവീണു; പൈലറ്റ് മരിച്ചു

Tejas Plane Crash: ദുബായ് എയർ ഷോയ്ക്കിടെ ഇന്ത്യൻ യുദ്ധവിമാനം തേജസ് തകർന്നുവീണു; പൈലറ്റ് മരിച്ചു

ദുബായ് എയർഷോയ്ക്കിടെയാണ് യുദ്ധവിമാനം തേജസ് തകർന്നുവീണത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 21, 2025, 04:57 PM IST
  • മുകളിലേക്കുയർന്ന് പറന്ന വിമാനം കരണംമറിഞ്ഞ് നേരെ താഴേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു.
  • അപകടത്തെ തുടർന്ന് എയർഷോ താൽക്കാലികമായി നിർത്തി.

Tejas Plane Crash: ദുബായ് എയർ ഷോയ്ക്കിടെ ഇന്ത്യൻ യുദ്ധവിമാനം തേജസ് തകർന്നുവീണു; പൈലറ്റ് മരിച്ചു

ദുബായ്: എയർ ഷോയിൽ വ്യോമാഭ്യാസം നടത്തുന്നതിനിടെ തകർന്നുവീണ് ഇന്ത്യയുടെ തേജസ് യുദ്ധവിമാനം. അപകടത്തിൽ പൈലറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇക്കാര്യം വ്യോമസേന സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആദ്യ റൗണ്ട് അഭ്യാസ പ്രകടനം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ആദ്യം ശംഘമായുള്ള പ്രകടനമായിരുന്നു. അതിന് ശേഷം ഒറ്റയ്ക്കുള്ള പ്രകടനം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് തകർന്നുവീണത്. 

Also Read: Governor: ബില്ലുകളിൽ ഗവർണർക്ക് സമയപരിധി വേണമെന്ന് എം കെ സ്റ്റാലിൻ; യഥാർത്ഥ ഫെഡറലിസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം തുടരും

മുകളിലേക്കുയർന്ന് പറന്ന വിമാനം കരണംമറിഞ്ഞ് നേരെ താഴേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടത്തെ തുടർന്ന് എയർഷോ താൽക്കാലികമായി നിർത്തി. മൂന്നരയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. വിമാനം താഴേ ക്ക് പതിച്ചതിന് പിന്നാലെ അ​ഗ്നി​ഗോളവും കറുത്ത പുകയും ഉയർന്നു. ദുബായ് അൽ മുക്തൂം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിനരികെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

