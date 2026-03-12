American Ship Attacked: ഇറാഖിൽ അമേരിക്കയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എണ്ണക്കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം; ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ബാഗ്ദാദ്: ഇറാഖിലെ ബസ്രയ്ക്ക് സമീപം അമേരിക്കൻ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എണ്ണക്കപ്പലിന് നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ബാഗ്ദാദിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയാണ് ഈ വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്. കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് 15 ജീവനക്കാരും സുരക്ഷിതരാണെന്നും ഇവരെ നിലവിൽ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയതായും എംബസി അറിയിച്ചു.
സംഭവത്തിൽ ഇറാഖ് ഭരണകൂടവുമായി എംബസി നിരന്തരം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ട്. യുഎസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള 'സേഫ്സീ ട്രാൻസ്പോർട്ട്' എന്ന കമ്പനിയുടെ കീഴിലുള്ള 'സേഫ്സീ വിഷ്ണു' എന്ന കപ്പലിന് നേരെയാണ് ബസ്രയിൽ വെച്ച് ആക്രമണമുണ്ടായത്. മാർഷൽ ദ്വീപുകളുടെ പതാക ഘടിപ്പിച്ച കപ്പലായിരുന്നു ഇത്.
ഇതിന് പുറമെ പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ വെച്ച് 'സെഫിറോസ്' എന്ന മറ്റൊരു കപ്പലിന് നേരെയും ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഗ്രീക്ക് കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഈ കപ്പലിന് ആക്രമണത്തിൽ തീപിടിച്ചതായാണ് വിവരം. രണ്ട് കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയും നടന്ന ആക്രമണങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇറാൻ ഔദ്യോഗികമായി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
വെള്ളത്തിനടിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് കപ്പലുകൾ തകർത്തതെന്ന് ഇറാനിയൻ ടെലിവിഷൻ അവകാശപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ നിറച്ച ചാവേർ ബോട്ടുകൾ കപ്പലുകളിൽ ഇടിച്ചുകയറ്റിയാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമമായ സിഎൻഎൻ നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.
