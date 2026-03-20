  Saudi Iran Attack: സൗദിയിൽ ഇറാന്റെ ആക്രമണം; ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ കൂടി കൊല്ലപ്പെട്ടു, സ്ഥിരീകരിച്ച് എംബസി

Saudi Iran Attack: സൗദിയിൽ ഇറാന്റെ ആക്രമണം; ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ കൂടി കൊല്ലപ്പെട്ടു, സ്ഥിരീകരിച്ച് എംബസി

ബുധനാഴ്ച ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിലാണ് റിയാദിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 20, 2026, 07:26 PM IST
  • മാർച്ച് 18ന് നടന്ന ആക്രമണത്തിലാണ് ഇയാൾ കൊല്ലപ്പട്ടത്.
  • കൊല്ലപ്പെട്ട ആളുടെ കുടുംബവുമായും ലോക്കൽ അധികൃതരുമായും ബന്ധപ്പെട്ടുവെന്നും എംബസി അറിയിച്ചു.

റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന് കൂടി ജീവൻ നഷ്ടമായി. ഇന്ത്യൻ എംബസിയാണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മാർച്ച് 18ന് നടന്ന ആക്രമണത്തിലാണ് ഇയാൾ കൊല്ലപ്പട്ടത്. കൊല്ലപ്പെട്ട ആളുടെ കുടുംബവുമായും ലോക്കൽ അധികൃതരുമായും ബന്ധപ്പെട്ടുവെന്നും എംബസി അറിയിച്ചു. 

ഫെബ്രുവരി 28നാണ് ഇറാനെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ട് യുഎസും ഇസ്രയേലും സംഘർഷാവസ്ഥയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. ആക്രമണത്തിൽ ഇറാന്റെ പരമോന്നത് നേതാവ് അയത്തൊള്ള അലി ഖമനേയി കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. അതേസമയം ഇന്ന് പുലർച്ചെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ഇറാന്റെ ഇസ്‌ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (IRGC) വക്താവ് ജനറൽ അലി മുഹമ്മദ് നൈനി കൊല്ലപ്പെട്ടു. യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ സംയുക്ത വ്യോമാക്രമണത്തിലാണ് നൈനി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 

കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് മുൻപായി ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിനെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് നൈനി പ്രസ്താവന നടത്തിയിരുന്നു. ഇറാന്റെ മിസൈൽ ഉൽപ്പാദന ശേഷി തകർത്തുവെന്ന് ഇസ്രായേൽ അവകാശവാദമുന്നയിച്ചിരുന്നു. കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് ഇസ്രയേലിന്റെ ഈ അവകാശവാദം നൈനി തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു. ഇറാൻ ശക്തമായ മിസൈലുകൾ ഇപ്പോഴും നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പേർഷ്യൻ ഗൾഫിലേക്ക് യുഎസ് കപ്പലുകൾ അയക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ എന്ന് ട്രംപിനെ നൈനി വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് നൈനി വ്യോമാക്രമണത്തിൽ നൈനി കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

Iran AttackSaudi Arabiaഇറാൻ ആക്രമണംഇന്ത്യൻ എംബസി

