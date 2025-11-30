Indian Student Killed: ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥി യുകെയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു; മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സഹായം തേടി കുടംബം

ലണ്ടൻ: ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥി യുകെയിൽ കുത്തേറ്റ് മരിച്ചു. ഹരിയാന സ്വദേശി വിജയ് കുമാർ ഷിയോറൻ (30) ആണ് മരിച്ചത്. മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനായി സഹായം അഭ്യർഥിച്ച് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറിന് വിജയ് കുമാറിന്റെ കുടുംബം കത്തയച്ചു.
നവംബർ 25ന് പുലർച്ചെ 4.15ഓടെ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ നിലയിൽ റോഡിലാണ് വിജയ് കുമാറിനെ പോലീസ് കണ്ടെത്തിയത്. യുകെയിലെ വോർസെസ്റ്ററിലെ ബാർബോൺ റോഡിലാണ് വിജയ് കുമാറിനെ കുത്തേറ്റ് രക്തംവാർന്ന നിലയിൽ പോലീസ് കണ്ടെത്തിയത്.
ഉടൻ തന്നെ വിജയ് കുമാറിനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ അഞ്ച് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്.
കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പോലീസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്ന് ഡിറ്റക്ടീവ് ചീഫ് ഇൻസ്പെക്ടർ ലീ ഹോൾഹൗസ് അറിയിച്ചു. ഹരിയാനയിലെ ചാർഖി ദാദ്രിയിലെ ജാഗ്രാംബാസ് ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളാണ് വിജയ് കുമാർ.
ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ബ്രിസ്റ്റലിലെ വെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് വിജയ് കുമാർ പഠിച്ചിരുന്നത്. മൃതദേഹം എത്രയും വേഗം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വിജയ് കുമാറിന്റെ സഹോദരൻ രവി കുമാർ ആണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് കത്ത് അയച്ചത്.
