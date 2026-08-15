/Indonesia Earthquake: ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ഭൂചലനത്തിൽ അഞ്ച് മരണം; റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.7 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി

ഇന്തോനേഷ്യയിൽ വൻ ഭൂചലനം. അഞ്ച് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് ഭൂചലനമുണ്ടായത്. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.7 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി. അഞ്ച് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ഇന്തോനേഷ്യൻ ജിയോഫിസിക്സ് ഏജൻസിയും ദുരന്ത നിവാരണ വിഭാഗവും അറിയിച്ചു. ഭൂചലനത്തെ തുടർന്ന് സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയെങ്കിലും മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം പിൻവലിച്ചു. ചില തീരദേശ മേഖലകളിൽ ഒരു മീറ്ററിൽ താഴെ (മൂന്ന് അടി) ഉയരത്തിൽ ചെറിയ സുനാമി തിരമാലകൾ പ്രകടമായി.
ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 15 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് ആദ്യ ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം. ഇത് പുലർച്ചെ 4.58ന് ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിന് ശേഷം തുടർചലനങ്ങളുണ്ടായി. അപകടസാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് തുടക്കത്തിൽ സുനാമി ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ഇത് പിൻവലിക്കുകയായിരുന്നു.
INDONESIA ROCKED by 7.7 MEGA QUAKE as BUILDING COLLAPSES— RT (@RT_com) August 14, 2026
POWERFUL AFTERSHOCKS RATTLE REGION
TSUNAMI WARNING ISSUED https://t.co/77KNtlToHG pic.twitter.com/FK6pbAkAKo
ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെ നാശനഷ്ടങ്ങളും സ്ഥിതിഗതികളും അധികൃതർ വിലയിരുത്തി വരികയാണ്. നാഗെകെയോ, ബിമ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ ഒരു മിനിറ്റോളം നീണ്ടുനിന്ന ശക്തമായ പ്രകമ്പനമാണ് അനുഭവപ്പെട്ടതെന്ന് ദേശീയ ദുരന്ത ലഘൂകരണ ഏജൻസി വക്താവ് ഡോഡി യൂലിയോവ വ്യക്തമാക്കി.
ഭൂകമ്പം സൃഷ്ടിച്ച വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. കിഴക്കൻ ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ഫ്ലോറസ് ദ്വീപിലുള്ള മൗമേരെ തുറമുഖത്തിന് സമീപമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നു വീഴുന്നതും ഭയന്നോടുന്ന ജനങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങളും റോയിട്ടേഴ്സ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഈസ്റ്റ് നുസ തെങ്കാര പ്രവിശ്യയിലെ എൻഡെ ജില്ലയിൽ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും രോഗികളെ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രാദേശിക ചാനലുകൾ പുറത്തുവിട്ടു.
BUILDINGS SWAY VIOLENTLY and CRUMBLE as 7.7 MONSTER QUAKE ROCKS INDONESIA https://t.co/qMl0QaNyzT pic.twitter.com/fvePye9AJo— RT (@RT_com) August 14, 2026
ഭൂകമ്പ സാധ്യതയും അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളും നിരന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന പസഫിക് 'റിംഗ് ഓഫ് ഫയർ' മേഖലയിലാണ് ഇന്തോനേഷ്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം, ഈ ഭൂചലനം മൂലം ഓസ്ട്രേലിയൻ വൻകരയ്ക്കോ മറ്റ് സമീപ ദ്വീപുകൾക്കോ യാതൊരുവിധ സുനാമി ഭീഷണിയുമില്ലെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി.
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