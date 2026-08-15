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Indonesia Earthquake: ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ഭൂചലനത്തിൽ അഞ്ച് മരണം; റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.7 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി

Tsunami Alert: ചില തീരദേശ മേഖലകളിൽ ഒരു മീറ്ററിൽ താഴെ (മൂന്ന് അടി) ഉയരത്തിൽ ചെറിയ സുനാമി തിരമാലകൾ പ്രകടമായി.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 15, 2026, 11:23 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 11:23 AM IST
Indonesia Earthquake: ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ഭൂചലനത്തിൽ അഞ്ച് മരണം; റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.7 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി
Image Credit: India.com

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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