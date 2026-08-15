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Indonesia Earthquake: ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ഭൂകമ്പം: മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു, സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് പിൻവലിച്ചു

ഇന്തോനേഷ്യയെ നടുക്കിയ ഭൂചലനത്തിൽ 14 പേർക്കാണ് ഇതുവരെ ജീവൻ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്.

Written ByKarthika V
Published: Aug 15, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 04:45 PM IST
Indonesia Earthquake: ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ഭൂകമ്പം: മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു, സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് പിൻവലിച്ചു
Image Credit: Indonesia | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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