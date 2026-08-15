/Indonesia Earthquake: ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ഭൂകമ്പം: മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു, സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് പിൻവലിച്ചു

ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ഫ്ളോറസ് ദ്വീപിൽ ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെയുണ്ടായ ശക്തമായ ഭൂചലനത്തിൽ 14 പേർ മരിച്ചതായി ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ ഏജൻസി. 7.7 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പത്തിൽ വൻ നാശനഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിയവർക്കായി രക്ഷാപ്രവർത്തകർ തെരച്ചിൽ നടത്തുകയാണ്. ആദ്യ ചലനത്തിന് ശേഷം ഏഴ് തുടർച്ചലനങ്ങളുണ്ടായി. തീരദേശങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് പിന്നീട് അധികൃതർ പിൻവലിച്ചു.
ഭൂചലനത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. മൗമെരെ തുറമുഖത്ത് ഫെറി കാത്തുനിന്ന യാത്രക്കാരുടെ മേലേക്ക് ടെർമിനൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ കോൺക്രീറ്റ് പാളികൾ തകർന്നുവീഴുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുരത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. കപ്പലിലേക്കുള്ള നടപ്പാലം തകർന്നതോടെ ചിലർ കടലിലേക്ക് തെറിച്ചുവീഴുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്.
ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് ഭൂചലനമുണ്ടായത്. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.7 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി. ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 15 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് ആദ്യ ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം. ഇത് പുലർച്ചെ 4.58ന് ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിന് ശേഷം തുടർചലനങ്ങളുണ്ടായി. ഭൂകമ്പ സാധ്യതയും അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളും നിരന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന പസഫിക് 'റിംഗ് ഓഫ് ഫയർ' മേഖലയിലാണ് ഇന്തോനേഷ്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം, ഈ ഭൂചലനം മൂലം ഓസ്ട്രേലിയൻ വൻകരയ്ക്കോ മറ്റ് സമീപ ദ്വീപുകൾക്കോ യാതൊരുവിധ സുനാമി ഭീഷണിയുമില്ലെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി.
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