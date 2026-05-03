Iran - US War: യുഎസ് സേനയുടെ പിന്മാറ്റം, ഹോർമൂസിന്റെ യന്ത്രണത്തിന് പുതിയ സംവിധാനം; 14 ഇന സമാധാന നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി ഇറാൻ, പരിശോധിക്കുകയാണെന്ന് ട്രംപ്

വാഷിംഗ്ടൺ: 14 ഇന സമാധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അമേരിക്കയ്ക്ക് മുൻപിൽ സമർപ്പിച്ച് ഇറാൻ. വെടിനിർത്തൽ അല്ല, യുദ്ധം പൂർണമായും അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും ഇറാൻ പറഞ്ഞു. ഹോർമൂസ് കടലിടുക്കിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് പുതിയ സംവിധാനം വേണമെന്നും ഇറാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഇറാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. വെടിനിർത്തൽ നീട്ടുന്നതിന് പകരം യുദ്ധം പൂർണമായി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നാണ് ഇറാന്റെ പ്രധാന നിർദ്ദേശം. ലെബനനിൽ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ അടക്കം എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അമേരിക്ക തയാറാകണം. മേഖലയിൽ നിന്ന് യു.എസ് സേനയെ പൂർണമായും പിൻവലിക്കണം എന്ന നിർദ്ദേശവും ഇറാൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്.
Also Read: Kurinji Church Clash: കുറിഞ്ഞി പള്ളിയിൽ സംഘർഷം: മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്ക്; പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ പോലീസ്
ഇതുകൂടാതെ, ഇറാന് എതിരായ ഉപരോധങ്ങളെല്ലാം പിൻവലിക്കണമെന്നും, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിനായി പുതിയ സംവിധാനം ഉണ്ടാകണമെന്നും ഇറാൻ സമർപ്പിച്ച നിർദ്ദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.