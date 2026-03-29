Houthi Missile Attack: ഇറാന്റെ കൂട്ടാളികളും പോർമുഖത്ത്; ഇസ്രയേലിന് നേരെ ഹൂതികളുടെ മിസൈൽ വർഷം, കാര്യമായ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ഇസ്രയേൽ

കെയ്റോ/ദുബായ്: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധം ഒരു മാസം പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. മേഖലയിൽ സംഘർഷം ഓരോ ദിവസവും കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. അതിനിടെ യുദ്ധത്തിൽ ആദ്യമായി പങ്കുചേരുകയാണ് ഇറാൻ്റെ ഉറ്റസഖ്യകക്ഷികളായ ഹൂതി വിമതർ. ഇസ്രായേലിന് നേരെ ഹൂതികൾ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തി. ഹൂതികൾ കൂടി ഇതിലേക്ക് രംഗപ്രവേശം നടത്തിയതോടെ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാകുകയാണ്.
ഇറാനെതിരെ ഇസ്രയേൽ യുഎസ് സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന അധിനിവേശ നീക്കം അവസാനിക്കുന്നത് വരരെ തങ്ങളുടെ സൈനിക നടപടികൾ തുടരുമെന്നാണ് ഹൂതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹൂതികളുടെ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ കാര്യമായ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ഇസ്രയേലും വ്യക്തമാക്കി.
ALso Read: Kuwait Airport Drone Attack: കുവൈറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം; റഡാർ സംവിധാനം തകരാറിലായി
അതേസമയം ടെഹ്റാനിൽ ഇസ്രായേലും ശക്തമായ വ്യോമാക്രമണം നടത്തി. ലബനനിലെ ഹിസ്ബുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളെയും ഇസ്രയേൽ ആക്രമിച്ചു. ഈ ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകരും ഒരു സൈനികനും കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം.
ഫെബ്രുവരി 28നാണ് ഇസ്രയേൽ-യുഎസ് സംയുക്തമായി ഇറാനെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. ഇതിനോടകം ആയിരക്കണക്കിന് പേർക്ക് ജിവൻ നഷ്ടമായി. ലോക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ തന്നെ യുദ്ധം ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആഗോള എണ്ണ-വാതക വിതരണത്തിന്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് കടന്നുപോകുന്നത് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയാണ്. യുദ്ധത്തിന് പിന്നാലെ ഇത് അടച്ചുപൂട്ടിയതാണ് ലോക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ സാരമായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് വലിയ ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും ഇറാന്റെ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് ആശങ്കയിലാണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.