  • Houthi Missile Attack: ഇറാന്റെ കൂട്ടാളികളും പോർമുഖത്ത്; ഇസ്രയേലിന് നേരെ ഹൂതികളുടെ മിസൈൽ വർഷം, കാര്യമായ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ഇസ്രയേൽ

യുദ്ധം തുടങ്ങി ഒരു മാസം പിന്നിടുമ്പോഴാണ് ഇറാൻ്റെ ഉറ്റസഖ്യകക്ഷികളായ ഹൂതികൾ നേരിട്ട് യുദ്ധത്തിലിറങ്ങുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 29, 2026, 07:24 AM IST
  • ഇസ്രായേലിന് നേരെ ഹൂതികൾ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തി.
  • ഹൂതികൾ കൂടി ഇതിലേക്ക് രം​ഗപ്രവേശം നടത്തിയതോടെ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാകുകയാണ്.

കെയ്‌റോ/ദുബായ്: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധം ഒരു മാസം പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. മേഖലയിൽ സംഘർഷം ഓരോ ദിവസവും കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. അതിനിടെ യുദ്ധത്തിൽ ആദ്യമായി പങ്കുചേരുകയാണ് ഇറാൻ്റെ ഉറ്റസഖ്യകക്ഷികളായ ഹൂതി വിമതർ. ഇസ്രായേലിന് നേരെ ഹൂതികൾ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തി. ഹൂതികൾ കൂടി ഇതിലേക്ക് രം​ഗപ്രവേശം നടത്തിയതോടെ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാകുകയാണ്. 

ഇറാനെതിരെ ഇസ്രയേൽ യുഎസ് സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന അധിനിവേശ നീക്കം അവസാനിക്കുന്നത് വരരെ തങ്ങളുടെ സൈനിക നടപടികൾ തുടരുമെന്നാണ് ഹൂതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. ഹൂതികളുടെ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ കാര്യമായ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ഇസ്രയേലും വ്യക്തമാക്കി. 

അതേസമയം ടെഹ്റാനിൽ ഇസ്രായേലും ശക്തമായ വ്യോമാക്രമണം നടത്തി. ലബനനിലെ ഹിസ്ബുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളെയും ഇസ്രയേൽ ആക്രമിച്ചു. ഈ ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകരും ഒരു സൈനികനും കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം. 

ഫെബ്രുവരി 28നാണ് ഇസ്രയേൽ-യുഎസ് സംയുക്തമായി ഇറാനെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. ഇതിനോടകം ആയിരക്കണക്കിന് പേർക്ക് ജിവൻ നഷ്ടമായി. ലോക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ തന്നെ യുദ്ധം ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആഗോള എണ്ണ-വാതക വിതരണത്തിന്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് കടന്നുപോകുന്നത് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയാണ്. യുദ്ധത്തിന് പിന്നാലെ ഇത് അടച്ചുപൂട്ടിയതാണ് ലോക സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ സാരമായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് വലിയ ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. ​ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും ഇറാന്റെ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് ആശങ്കയിലാണ്.

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

