English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • Strait of Hormuz: ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾക്ക് വഴിതുറന്ന് ഇറാൻ; എൽപിജി ടാങ്കറുകൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക്, 'ജഗ് പ്രകാശും' ഹോർമൂസ് കടക്കുന്നു

Strait of Hormuz: ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾക്ക് വഴിതുറന്ന് ഇറാൻ; എൽപിജി ടാങ്കറുകൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക്, 'ജഗ് പ്രകാശും' ഹോർമൂസ് കടക്കുന്നു

ഇന്ത്യൻ കപ്പൽ ജ​ഗ് പ്രകാശും രണ്ട് എൽപിജി ടാങ്കറുകളും ഇറാന്റെ അനുമതിയോടെ ഹോർമൂസ് കടലിടുക്ക് കടന്നതായാണ് വിവരം.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 14, 2026, 07:41 AM IST
  • ഇന്ത്യ ഇറാന്റെ സുഹൃത്താണെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഇറാൻ പ്രതിനിധി മൊഹമ്മദ് ഫത്താലി പറ‍ഞ്ഞിരുന്നു.
  • ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഒരേ താത്പര്യങ്ങളാണ് കൈക്കൊള്ളുന്നത് എന്നും ഫത്താലി പറഞ്ഞു.

Read Also

Trending Photos

ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള എൽ.പി.ജി ടാങ്കറുകൾ ഹോർമുസ് കടക്കുന്നു. ഇറാൻ അനുമതി നൽകിയതിന് പിന്നാലെയാണ് എല്‍പിജിയുമായി ഇന്ത്യന്‍ കപ്പല്‍ ശിവാലിക് ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക് കടക്കുന്നത്. ഇറാൻ-ഇന്ത്യ നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്ക് പിന്നാലെയാണിത്. നാവികസേനയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് കപ്പലിൻറെ യാത്ര. പടക്കപ്പലുകൾ നിശ്ചിതദൂരത്തിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

Add Zee News as a Preferred Source

പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തെത്തുടർന്ന് രണ്ടാഴ്ചയായി കുടുങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന 28 ഇന്ത്യൻ ചരക്കുകപ്പലുകളിൽ ഒരെണ്ണം ഹോർമൂസ് കടലിടുക്ക് കടന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐ ആണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 'ജഗ് പ്രകാശ്' എന്ന ഇന്ത്യൻ കപ്പൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് കടന്നതായാണ് വിവരം. ഒമാനിൽ നിന്ന് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് എണ്ണ കൊണ്ടുപോകുന്ന കപ്പലാണിത്. 

ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഉടൻ ശുഭകരമായ വാർത്ത കേൾക്കാനാകുമെന്ന് ഇറാൻ അംബാസഡർ പറഞ്ഞതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് വാർത്തകൾ പുറത്തുവരുന്നത്. ഇന്ത്യ ഇറാന്റെ സുഹൃത്താണെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഇറാൻ പ്രതിനിധി മൊഹമ്മദ് ഫത്താലി പറ‍ഞ്ഞിരുന്നു. ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഒരേ താത്പര്യങ്ങളാണ് കൈക്കൊള്ളുന്നത് എന്നും ഫത്താലി പറഞ്ഞു. സഹകരണം, സുഹൃത്ത്ബന്ധം എന്നിവയിലൂടെ ഉടലെടുത്തതാണ് ഇറാൻ-ഇന്ത്യ ബന്ധം. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം പല രീതിയിൽ ഇറാനെ ഇന്ത്യ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഫത്താലി പറഞ്ഞു.

അതേസമയം ഇന്ത്യയുടെ എണ്ണ കപ്പലുകളെ ആക്രമിക്കില്ലെന്നും ഇറാന്റെ ഉറപ്പുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ പ്രസാദും ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചിയും തമ്മിൽ ഫോൺ സംസാരിച്ച് ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ ധാരണയായിരുന്നു. എന്നാൽ അമേരിക്ക, ഇസ്രയേൽ, യൂറോപ്പ് കപ്പലുകൾക്ക് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ വിലക്ക് തുടരുകയാണ്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Strait Of HormuzIndian ShipsIran

Trending News