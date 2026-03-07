English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • Iran President: 'ശത്രുക്കൾക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങില്ല'; ആക്രമണത്തിനിരയായ അയൽരാജ്യങ്ങളോട് ക്ഷമ ചോദിച്ച് ഇറാൻ

Iran President: 'ശത്രുക്കൾക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങില്ല'; ആക്രമണത്തിനിരയായ അയൽരാജ്യങ്ങളോട് ക്ഷമ ചോദിച്ച് ഇറാൻ

ഇസ്രയേലിനും യുഎസിനും നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾക്കിടെ ഇരയായ അയൽ രാജ്യങ്ങളോട് ക്ഷമ ചോദിച്ച് ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 7, 2026, 02:08 PM IST
  • ഇറാനിയൻ ജനതയുടെ നിരുപാധികമായ കീഴടങ്ങൽ എന്ന ശത്രുക്കളുടെ മോഹം വർക്ക് ശവക്കുഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
  • സ്റ്റേറ്റ് ടിവിയിലൂടെ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലാണ് പെസെഷ്കിയാൻ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

Read Also

  1. Ain Dubai Closed: ഐൻ ദുബായിലേക്ക് ടിക്കറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഇന്നും നാളെയും പ്രവർത്തിക്കില്ല; ദുബായ് പാർക്സ് ആൻഡ് റിസോർട്ടും അടച്ചിടും

Trending Photos

Jupiter Transit 2026: മാർച്ച് 11ന് ശേഷം രാജയോ​​ഗം, അളവറ്റ സമ്പത്ത്; വ്യാഴത്തിന്റെ ചലനത്തിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം ഈ രാശിക്കാർക്ക്
6
Jupiter Transit 2026
Jupiter Transit 2026: മാർച്ച് 11ന് ശേഷം രാജയോ​​ഗം, അളവറ്റ സമ്പത്ത്; വ്യാഴത്തിന്റെ ചലനത്തിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം ഈ രാശിക്കാർക്ക്
Kerala KR-745 Lottery Result: ഇന്ന് കോടിപതിയായത് നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Kerala KR-745 Lottery Result: ഇന്ന് കോടിപതിയായത് നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala SK-43 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? സുവർണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം...
5
Kerala Lottery Result
Kerala SK-43 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? സുവർണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം...
Ketu Transit 2026: മകം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് കേതു; ഇവർക്കിനി തൊഴിലിലും സമ്പത്തിലും വൻ മുന്നേറ്റം, ഭാ​ഗ്യം കടാക്ഷിക്കും..!
8
Ketu Transit
Ketu Transit 2026: മകം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് കേതു; ഇവർക്കിനി തൊഴിലിലും സമ്പത്തിലും വൻ മുന്നേറ്റം, ഭാ​ഗ്യം കടാക്ഷിക്കും..!
Iran President: 'ശത്രുക്കൾക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങില്ല'; ആക്രമണത്തിനിരയായ അയൽരാജ്യങ്ങളോട് ക്ഷമ ചോദിച്ച് ഇറാൻ

ടെഹ്റാൻ: പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധം എട്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിനും അമേരിക്കയ്ക്കും മുന്നിൽ ഒരിക്കലും കീഴടങ്ങില്ലെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാൻ. ഇറാനിയൻ ജനതയുടെ നിരുപാധികമായ കീഴടങ്ങൽ എന്ന ശത്രുക്കളുടെ മോഹം വർക്ക് ശവക്കുഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്റ്റേറ്റ് ടിവിയിലൂടെ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലാണ് പെസെഷ്കിയാൻ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് അയത്തുള്ള അലി ഖമേനിയുടെ മരണശേഷം ഇറാന്റെ ഭരണം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മൂന്നംഗ ഇടക്കാല നേതൃസമിതിയാണ്. ഈ സമിതിയിലെ അംഗമാണ് പെസെഷ്കിയാൻ.

Add Zee News as a Preferred Source

ഖമനേയിയുടെ മരണത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്നാണ് ഇറാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇസ്രയേൽ-അമേരിക്ക സംയുക്ത ആക്രമണത്തിലാണ് ഖമനേയി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് ഇസ്രായേലിനും ഗൾഫ് മേഖലയിലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങൾക്കും നേരെ ഇറാൻ മിസൈൽ-ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. പശ്ചിമേഷ്യ നിലവിൽ യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്.

Also Read: Iran-US-Israel War: യുദ്ധം എട്ടാം ദിനത്തിലേക്ക്; ആക്രമണത്തിൽ അയവുവരുത്താതെ ഇസ്രയേലും യുഎസും, മറുപടി ശക്തമാക്കി ഇറാനും 

അയൽരാജ്യങ്ങളോട് ക്ഷമ ചോദിച്ച് ഇറാൻ

അതേസമയം ഇസ്രയേലിനും യുഎസിനും എതിരായ ആക്രമണത്തിനിടെ ബാധിക്കപ്പെട്ട അയൽരാജ്യങ്ങളോട് പെസെഷ്കിയാൻ ക്ഷമ ചോദിച്ചു. ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇരയായ അയൽരാജ്യങ്ങളോട് വ്യക്തിപരമായ പേരിലും രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നുവെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ​ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളാണ് കൂടുതലായും ആക്രമണങ്ങൾ ഇരയായിട്ടുള്ളത്. ഈ രാജ്യങ്ങൾ ഇറാനെ ആക്രമിക്കാത്ത പക്ഷം ഇനി അവിടേക്കും മിസൈലുകളോ ഡ്രോണുകളോ തൊടുത്ത് ആക്രമണം നടത്തില്ലെന്ന് നേതൃസമിതി തീരുമാനിച്ചതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Iran President Masoud Pezeshkianഇറാൻ പ്രസിഡന്റ്Masoud PezeshkianIran Israel Tensions

Trending News