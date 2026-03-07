Iran President: 'ശത്രുക്കൾക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങില്ല'; ആക്രമണത്തിനിരയായ അയൽരാജ്യങ്ങളോട് ക്ഷമ ചോദിച്ച് ഇറാൻ

ടെഹ്റാൻ: പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധം എട്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിനും അമേരിക്കയ്ക്കും മുന്നിൽ ഒരിക്കലും കീഴടങ്ങില്ലെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാൻ. ഇറാനിയൻ ജനതയുടെ നിരുപാധികമായ കീഴടങ്ങൽ എന്ന ശത്രുക്കളുടെ മോഹം വർക്ക് ശവക്കുഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്റ്റേറ്റ് ടിവിയിലൂടെ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലാണ് പെസെഷ്കിയാൻ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് അയത്തുള്ള അലി ഖമേനിയുടെ മരണശേഷം ഇറാന്റെ ഭരണം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മൂന്നംഗ ഇടക്കാല നേതൃസമിതിയാണ്. ഈ സമിതിയിലെ അംഗമാണ് പെസെഷ്കിയാൻ.
ഖമനേയിയുടെ മരണത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്നാണ് ഇറാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇസ്രയേൽ-അമേരിക്ക സംയുക്ത ആക്രമണത്തിലാണ് ഖമനേയി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് ഇസ്രായേലിനും ഗൾഫ് മേഖലയിലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങൾക്കും നേരെ ഇറാൻ മിസൈൽ-ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. പശ്ചിമേഷ്യ നിലവിൽ യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്.
അയൽരാജ്യങ്ങളോട് ക്ഷമ ചോദിച്ച് ഇറാൻ
അതേസമയം ഇസ്രയേലിനും യുഎസിനും എതിരായ ആക്രമണത്തിനിടെ ബാധിക്കപ്പെട്ട അയൽരാജ്യങ്ങളോട് പെസെഷ്കിയാൻ ക്ഷമ ചോദിച്ചു. ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇരയായ അയൽരാജ്യങ്ങളോട് വ്യക്തിപരമായ പേരിലും രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നുവെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളാണ് കൂടുതലായും ആക്രമണങ്ങൾ ഇരയായിട്ടുള്ളത്. ഈ രാജ്യങ്ങൾ ഇറാനെ ആക്രമിക്കാത്ത പക്ഷം ഇനി അവിടേക്കും മിസൈലുകളോ ഡ്രോണുകളോ തൊടുത്ത് ആക്രമണം നടത്തില്ലെന്ന് നേതൃസമിതി തീരുമാനിച്ചതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
