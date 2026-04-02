Iran Army chief Amir Hatami: കരയുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങാൻ സൈന്യത്തിന് നിർദേശം നൽകി ഇറാൻ സൈനിക മേധാവി

ടെഹ്റാൻ: ശത്രുക്കളുടെ നീക്കങ്ങളെ അതീവ ജാഗ്രതയോടെ നിരീക്ഷിക്കണമെന്ന് ഇറാൻ സൈനിക മേധാവി അമീർ ഹതാമി രാജ്യത്തിന്റെ ഓപ്പറേഷണൽ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിന് നിർദ്ദേശം നൽകി. ഏത് തരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങളെയും നേരിടാൻ സജ്ജമായിരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടതായി വ്യാഴാഴ്ച ഇറാൻ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷം അവസാന ഘട്ടത്തിലാണെന്നും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ ഇതിന് പരിഹാരമുണ്ടാകുമെന്നും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന് വിരുദ്ധമായി ഗൾഫ് മേഖലയിൽ അമേരിക്കൻ സൈനികരുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കുന്നത് കരമാർഗ്ഗമുള്ള ആക്രമണത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണോ എന്ന ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
ശത്രുക്കൾ കരമാർഗ്ഗം ആക്രമിക്കാൻ തുനിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈനികൻ പോലും രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഹതാമി പറഞ്ഞതായി ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മറ്റ് മൂന്ന് സൈനിക കമാൻഡർമാർക്കൊപ്പമിരിക്കുന്ന ഹതാമി, വീഡിയോ കോൾ വഴി മറ്റ് പത്തോളം ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന ശബ്ദമില്ലാത്ത ദൃശ്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു. എന്നാൽ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ എന്ന് ചിത്രീകരിച്ചതാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.