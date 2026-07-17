/Middle East Crisis: യുദ്ധഭീതി ഒഴിയാതെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്; കുവൈത്തിലെ വൈദ്യുതി, ജലശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റുകളെ ആക്രമിച്ച് ഇറാൻ

കുവൈത്ത്: കുവൈത്തിലെ വൈദ്യുതി, ജലശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തി ഇറാൻ. ആക്രമണത്തിൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചുവെന്ന് കുവൈത്ത് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
അതിനിടെ, ജോർദാനിലെ യുഎസ് സൈനിക വിമാനങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടും ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തി. ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഇസ്ലാമിക് റവല്യൂഷനറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് ആണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് നിരവധി യുഎസ് ടാങ്കറുകളും യുദ്ധവിമാനങ്ങളും നശിച്ചതായും ഇറാൻ അവകാശപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇറാനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് യുഎസ് ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പ്രതികാരമായാണ് നടപടിയെന്നും ഇറാൻ പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ ഇക്കാര്യം യുഎസ് ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം തങ്ങളുടെ ആകാശപരിധി കടന്നെത്തിയ മൂന്ന് ഇറാനിയൻ മിസൈലുകളെ തടഞ്ഞതായി ജോർദാൻ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ആളപായമോ മറ്റു നാശനഷ്ടങ്ങളോ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ജോര്ദാൻ അറിയിച്ചു.
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