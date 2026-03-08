Iran Attacked US Navy Base: ബഹ്റൈനിൽ ഇറാന്റെ മിസൈൽ ആക്രമണം; യുഎസ് നാവിക താവളത്തിന് നേരെ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ 21 സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്

മനാമയിലെ ജുഫൈറിൽ യുഎസ് നേവിയുടെ അഞ്ചാം ഫ്ലീറ്റിന് നേരെ ഇറാൻ പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയതായി തെഹ്റാൻ ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഈ ആക്രമണത്തിൽ 21 സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും സംഭവസ്ഥലത്ത് തീപിടിത്തമുണ്ടായതായും കാണിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ടെഹ്റാൻ ടൈംസ് പുറത്തുവിട്ടു. ബഹ്റൈനിലെ മനാമയിലുള്ള നേവൽ സപ്പോർട്ട് ആക്റ്റിവിറ്റി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന യുഎസ് അഞ്ചാം ഫ്ലീറ്റ്, ഇറാന്റെ മിസൈൽ-ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് വലിയ സൈനിക പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിടുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
അഞ്ചാം ഫ്ലീറ്റിന് നേരെ നടന്ന സമീപകാല ആക്രമണങ്ങൾ
2026 ഫെബ്രുവരി 28-ന് ഇറാന്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (IRGC), ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ഷാഹെദ്-136 ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ച് അഞ്ചാം കപ്പൽപ്പടയുടെ ആസ്ഥാനത്തിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തി. ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളിലും സ്ഥിരീകരിച്ച വീഡിയോകളിലും ബേസിന് മുകളിൽ കറുത്ത പുക ഉയരുന്നത് കാണാമായിരുന്നു. റഡാർ സംവിധാനങ്ങൾ, സർവീസ് കെട്ടിടങ്ങൾ, സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെർമിനലുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ തകരുകയും കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തതായും വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു.
എന്നാൽ, ആക്രമണസമയത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം ബങ്കറുകളിലായിരുന്നുവെന്നും ഇറാന്റെ ആക്രമണത്തിൽ ആരും കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും മറ്റ് പ്രാദേശിക സംഘർഷങ്ങളിൽ മൂന്ന് അമേരിക്കൻ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. മാർച്ച് ആറിന് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ വെച്ച് യുഎസ് അന്തർവാഹിനി ഇറാന്റെ യുദ്ധക്കപ്പൽ ടോർപ്പിഡോ ഉപയോഗിച്ച് തകർത്തത് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നാവികയുദ്ധത്തെ പുതിയ തലത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നു.
യുഎസ്-ഇസ്രായേൽ സഖ്യത്തിനുള്ള തിരിച്ചടി
ഇറാനിയൻ നേതാക്കളെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് യുഎസും ഇസ്രായേലും സംയുക്തമായി നടത്തിയ 'ഓപ്പറേഷൻ എപ്പിക് ഫ്യൂരി' എന്ന സൈനിക നീക്കത്തിനുള്ള കൃത്യമായ മറുപടിയാണ് ഈ ആക്രമണമെന്ന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കി. ഈ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഇറാനിയൻ ഭീഷണി ചെറുക്കാൻ അമേരിക്ക തങ്ങളുടെ നാവിക സാന്നിധ്യം ഈ മേഖലയിൽ വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു.
എന്താണ് അഞ്ചാം ഫ്ലീറ്റ്?
പേർഷ്യൻ ഗൾഫ്, ചെങ്കടൽ, അറബിക്കടൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 25 ലക്ഷം ചതുരശ്ര മൈൽ ജലപ്രദേശത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത് അഞ്ചാം ഫ്ലീറ്റ് എന്ന അഞ്ചാം കപ്പൽ പടയാണ്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള വാണിജ്യ ഗതാഗതം സുഗമമാക്കുന്നതിനും 47 രാജ്യങ്ങളുടെ സഖ്യമായ കമ്പൈൻഡ് മാരിടൈം ഫോഴ്സിനെ (CMF) നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഇത് മുൻകൈ എടുക്കുന്നു. ഏകദേശം 8,300 നാവികർ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന്റെ പ്രാധാന്യം
യുദ്ധത്തിൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഒരു പ്രധാന തർക്കവിഷയമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഫെബ്രുവരി 28 മുതൽ കപ്പൽ ഗതാഗതം അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. മാർച്ച് 2-ന് ഇറാൻ ഈ കടലിടുക്ക് ഔദ്യോഗികമായി അടച്ചുപൂട്ടുകയും ഇവിടെ പ്രവേശിക്കുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതിനോടകം തന്നെ നിരവധി കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടാകുകയും നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രധാന കമ്പനികളെല്ലാം ഈ വഴിയുള്ള യാത്ര നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കപ്പൽ ഗതാഗതം തുടരുന്നതിനായി പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ കപ്പലുകൾക്ക് യുഎസ് നേവി അകമ്പടി സേവിക്കുമെന്നും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
