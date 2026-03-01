Iran Attacks Gulf: ഗൾഫ് മേഖല അതീവ ജാഗ്രതയിൽ; വിമാനത്താവളങ്ങൾ‌ ആക്രമിച്ചു; യുഎഇയിൽ മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും, ബുർജ് അൽ അറബ് കത്തുന്നു, ബുർജ് ഖലീഫയും ഇറാന്റെ ഉന്നം?

ദുബായ്: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണം ഇറാൻ തുടരുകയാണ്. ദുബായ്, അബുദാബി, ഖത്തർ വിമാനത്താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തി. ആക്രമണത്തിൽ ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തിൽ നേരിയ നാശനഷ്ടമുണ്ടായെന്നാണ് വിവരം. നാല് ജീവനക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്ന് യാത്രക്കാരെ അധികൃതർ ഒഴിപ്പിച്ചു.
Iranian ballistic missiles hit Dubai International Airport, with images and videos from inside the terminal showing smoke and apparent damage.
Follow: @AFpost pic.twitter.com/E6bJOw6N6C
— AF Post (@AFpost) February 28, 2026
യുഎഇ - ബുർജ് അൽ അറബ് ഹോട്ടൽ
അതിനിടെ യുഎഇയിലും ഇറാൻ ശക്തമായ ആക്രമണമാണ് നടത്തുന്നത്. 137 മിസൈലുകളും 209 ഡ്രോണുകളുമാണ് ഇതുവരെ യുഎഇ നേരിട്ടതെന്നാണ് വിവരം. ഇതിൽ 14 ഡ്രോണുകൾ യുഎഇയിൽ പലയിടത്തായി പതിച്ചു. യുഎഇിലെ വ്യോമപാത താൽക്കാലികമായി അടച്ചു. ലോകപ്രശസ്തമായ ബുർജ് അൽ അറബ് ഹോട്ടലിന് നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായി. ഹോട്ടലിൽ തീപിടിത്തം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
Also Read: Iran School Attack: മിനാബ് സ്കൂൾ ആക്രമണം; മരണം 108, കൊല്ലപ്പെട്ടവരെല്ലാം വിദ്യാർത്ഥികൾ, മരണസംഖ്യ ഉയർന്നേക്കും
ബുർജ് ഖലീഫയെയും ആക്രമിച്ചോ?
ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടമായ ബുർജ് ഖലീഫക്ക് സമീപവും ഇറാന്റെ ആക്രമണമുണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നു. ഇവിടെ സ്ഫോടനം നടന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. കെട്ടിടത്തിന് സമീപം സ്ഫോടനവും പുകയും ഉയരുന്ന വീഡിയോ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ബുർജ് ഖലീഫയ്ക്ക് സമീപത്തായി ഇറാനിയൻ ഡ്രോൺ കണ്ടതായി നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് വന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പുക ഉയരുന്നത് കണ്ടത്. കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ആളുകളെ മാറ്റിയിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.