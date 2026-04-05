​Iran Attacks Gulf: ഗൾഫിൽ ഇറാന്റെ തിരിച്ചടി, കുവൈറ്റിലെ 'മിനിസ്ട്രി കോംപ്ലക്സും' ലക്ഷ്യമിട്ടു; ടെഹ്‌റാനിൽ ഉന്നത സൈനികരെ വധിച്ചതായി ട്രംപ്

യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ സഖ്യം നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ​ഗൾഫ് മേഖലയിൽ തിരിച്ചടി ശക്തമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇറാൻ.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 5, 2026, 11:46 AM IST
  • കുവൈറ്റിലെ വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'മിനിസ്ട്രി കോംപ്ലക്സ്' ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ഇറാൻ പ്രധാനമായും ആക്രമണം നടത്തിയത്.
  • കെട്ടിടത്തിന് നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ദുബായ്: ​ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇറാന്റെ ആക്രമണം ശക്തമാകുന്നു. ഇസ്രയേൽ-അമേരിക്കൻ സംയുക്ത ആക്രമണങ്ങൾ മറുപടിയായാണ് ​ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഇറാന്റെ തിരിച്ചടി. ബഹ്റൈൻ കുവൈറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ശനിയാഴ്ച രാത്രി വൈകിയും ഇറാൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തി. സുപ്രധാന സർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും ഊർജ്ജ നിലയങ്ങൾക്കും ആക്രമണത്തിൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായാണ് വിവരം. 

കുവൈറ്റിലെ 'മിനിസ്ട്രി കോംപ്ലക്സ്' ലക്ഷ്യം

കുവൈറ്റിലെ വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'മിനിസ്ട്രി കോംപ്ലക്സ്' ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ഇറാൻ പ്രധാനമായും ആക്രമണം നടത്തിയത്. കെട്ടിടത്തിന് നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് പ്രധാന വൈദ്യുതി-ജലവിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെട്ടുവെന്നുമാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. 

ബഹ്റൈനിലും ആക്രമണം

ബഹ്‌റൈനിലെ പ്രമുഖ ഇന്ധന കമ്പനിയായ ബാപ്‌കോയ്ക്ക് നേരെയും ഇറാന്റെ ആക്രമണമുണ്ടായി. സിത്ര ഐലൻഡിലെ റിഫൈനറിക്ക് നേരെയും ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തി ഇറാൻ. ആക്രമണത്തിൽ വൻ തീപിടുത്തമുണ്ടായതായാണ് ഇറാൻ അവകാശപ്പെടുന്നത്. ​ഗൾഫ് മേഖലയിലെ യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങൾക്കും സഖ്യരാജ്യങ്ങൾക്കും നേരെ ഇനിയും ആക്രമണമുണ്ടാകുമെന്ന് ഇറാന്റെ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. 

ഫെബ്രുവരി 28ന് തുടങ്ങിയ സംഘർഷം 35-ാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇതിനോടകം അയൽരാജ്യങ്ങളിലേക്കും യുദ്ധം വ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. 

വീണ്ടും ട്രംപ് ഭീഷണി

ഇറാന് വീണ്ടും മുന്നറിയിപ്പുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. സമാധാന കരാറിന് തയാറായില്ലെങ്കിൽ കനത്ത നാശം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. കൂടാതെ ടെഹ്റാനിൽ യുഎസ് സൈന്യം നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഇറാനിലെ ഉന്നത സൈനിക നേതാക്കളെ വധിച്ചുവെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. ഒരുമിനിറ്റും എട്ടുസെക്കൻഡും ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു വീഡിയോയും ട്രംപ് പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. 

അതിനിടെ ഇറാൻ ആണവ വികിരണ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വലിയ ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇനിയും ആക്രമണം തുടർന്നാൽ മേഖല ആകെ ദുരന്ത ഭൂമി ആകുമെന്നും ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ആണവ വികരണം ജിസിസി രാജ്യങ്ങളെ മുഴുവൻ ബാധിക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

IranGulf CountriesDonald Trumpഇറാൻ​ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ

