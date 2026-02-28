English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • Iran Attacks Bahrain: ഇറാന്റെ തിരിച്ചടി, ​ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും ഭീതിയിൽ; ബഹ്റൈനിലുൾപ്പെടെ സ്ഫോടനം, വ്യോമാതിർത്തി അടച്ചു

Iran Attacks Bahrain: ഇറാന്റെ തിരിച്ചടി, ​ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും ഭീതിയിൽ; ബഹ്റൈനിലുൾപ്പെടെ സ്ഫോടനം, വ്യോമാതിർത്തി അടച്ചു

ഇറാൻ-ഇസ്രായേൽ യുദ്ധം രൂക്ഷമായതോടെ ഗൾഫ് മേഖലയിലും ഭീതി നിഴലിക്കുകയാണ്. യുഎഇ, ഖത്തർ, ബഹ്റൈൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ വ്യോമാതിർത്തികൾ അടച്ചു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 28, 2026, 03:54 PM IST
  • അബുദാബിയിലും കുവൈത്തിലും സ്ഫോടന ശബ്ദം കേട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
  • ഇറാന്റെ പ്രത്യാമക്രമണം കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയാണ്. ​

Iran Attacks Bahrain: ഇറാന്റെ തിരിച്ചടി, ​ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും ഭീതിയിൽ; ബഹ്റൈനിലുൾപ്പെടെ സ്ഫോടനം, വ്യോമാതിർത്തി അടച്ചു

ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിൽ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തി ഇറാൻ. ഇറാൻ തലസ്ഥാനമായ ടെഹ്റാനിൽ ഉൾപ്പെടെ സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും സംയുക്തമായാണ് ഇറാനെ ആക്രമിച്ചത്. മറുപടിയായി ഇറാൻ വടക്കൻ ഇസ്രയേലിൽ അടക്കം മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തി. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നിലവിൽ യുദ്ധ സാ​ഹചര്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇറാന്റെ തിരിച്ചടിക്ക് പിന്നാലെ ഇസ്രായേലിൽ  അപായ സൈറണുകൾ മുഴങ്ങുന്നുണ്ട്. ടെഹ്റാനിൽ ഉൾപ്പെടെ പല ഭാ​ഗങ്ങളിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനവും തടസപ്പെട്ടു. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഇറാന്റെ തിരിച്ചടി കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക്

  • ​ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ഭീതിയിൽ

ബഹ്റൈനിലും ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയിരിക്കുകയാണെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. ബഹ്റൈനിലെ യു എസ് അഞ്ചാം കപ്പൽ പടയുടെ (US 5th Fleet) ആസ്ഥാനത്തിന് നേരെ ഇറാൻ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയതായി ബഹ്റൈൻ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശക്തമായ സ്ഫോടനങ്ങൾ ബഹ്റൈനിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നാലെ അപായ സൈറണുകൾ മുഴങ്ങിയതായും അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ബഹ്റൈനിലുള്ള എല്ലാ യു എസ്, ഇസ്രായേൽ സൈനിക ആസ്ഥാനങ്ങളെയും തങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതായി ഇറാനിയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 

 

Also Read: Israel Strike Iran Live Updates: ഇസ്രായേൽ വ്യോമാതിർത്തി അടച്ചു; സിവിലിയൻ വിമാനങ്ങളെല്ലാം റദ്ദാക്കി, അടിയന്തരാവസ്ഥ

  • ഖത്തറിലും മുന്നറിയിപ്പ്

ഖത്തറിലും സ്ഫോടനം നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇറാന്റെ പ്രത്യാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ഖത്തറിലെ യുഎസ് പൗരന്മാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് യുഎസ് എംബസി. 

  • അബുദാബിയിലും കുവൈത്തിലും സ്ഫോടനം

അബുദാബിയിലും കുവൈത്തിലും സ്ഫോടന ശബ്ദം കേട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. അബുദാബിയിൽ ആക്രമണത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇറാന്റെ പ്രത്യാമക്രമണം കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയാണ്. ​ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും ഇതോടെ കനത്ത ജാ​ഗ്രതയിലാണ്. 

വ്യോമാതിർത്തി അടച്ചു

ഇസ്രായേൽ-യുഎസ് സംയുക്ത ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ഇറാൻ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തിയതോടെ ​ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും ഭീതിയിലാണ്. ബഹ്റൈൻ, അബുദാബി, കുവൈത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്ഫോടനങ്ങളുണ്ടായതോടെ യുഎഇ, ബഹ്റൈൻ, ഖത്തർ എന്നിവിടങ്ങലിൽ വ്യോമാതിർത്തികൾ താൽക്കാലികമായി അടച്ചു. 

​Iran-Israel ConflictIran-Israel WarUAEBahrainഇറാൻ

