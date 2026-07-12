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​Iran War Updates: ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം ശക്തമാക്കി ഇറാൻ; കുവൈറ്റ്, യുഎഇ, ബഹ്റൈൻ, ഖത്തർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വ്യോമാക്രമണം

US Iran War: പശ്ചിമേഷ്യ യുദ്ധഭീതിയിൽ തുടരുന്നു. ദോഹയിൽ സ്ഫോടന ശബ്ദങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. യു.എ.ഇയിലും കുവൈത്തിലും പ്രതിരോധം ശക്തം.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 12, 2026, 11:36 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 11:36 AM IST
​Iran War Updates: ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം ശക്തമാക്കി ഇറാൻ; കുവൈറ്റ്, യുഎഇ, ബഹ്റൈൻ, ഖത്തർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വ്യോമാക്രമണം
Image Credit: Qatar | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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