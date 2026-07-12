/​Iran War Updates: ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം ശക്തമാക്കി ഇറാൻ; കുവൈറ്റ്, യുഎഇ, ബഹ്റൈൻ, ഖത്തർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വ്യോമാക്രമണം

ഹോർമൂസ് കടലിടുക്കിലെ ഇറാന്റെ സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി അമേരിക്ക ഇറാനിൽ വീണ്ടും ആക്രമണം ആരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ പശ്ചിമേഷ്യ അശാന്തിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. ഇറാന്റെ ആക്രമണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഖത്തർ, യു.എ.ഇ, ബഹ്റൈൻ, കുവൈത്ത് എന്നീ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു.
ഇറാൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ഭീഷണികൾ നേരിടാൻ ഈ രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ സജീവമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഖത്തറിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ദോഹയിൽ ശക്തമായ സ്ഫോടന ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നു. മിസൈൽ-ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളെ തുടർന്ന് യു.എ.ഇ ഭരണകൂടം ജനങ്ങൾക്ക് മുൻകരുതൽ നിർദ്ദേശം നൽകി.
തങ്ങളുടെ വ്യോമാതിർത്തിയിലേക്ക് എത്തിയേക്കാവുന്ന ഏതൊരു ഭീഷണിയും തടയാൻ സജ്ജമാണെന്ന് ഖത്തർ, കുവൈത്ത് സൈന്യങ്ങൾ അറിയിച്ചു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ നീക്കം നടത്തുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളെ തുടർന്നാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഹോർമൂസ് കടലിടുക്കിൽ വാണിജ്യ കപ്പലിന് നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടിയായാണ് ഇറാനിൽ വീണ്ടും വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണ് അമേരിക്കയുടെ വാദം. സൈപ്രസ് പതാകയുള്ള 'എം/വി ജിഎഫ്എസ് ഗാലക്സി' എന്ന കപ്പലിന് നേരെ ഇറാന്റെ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് നടത്തിയ ആക്രമണമാണ് യുഎസിനെ ചൊടിപ്പിച്ചത്.
ആക്രമണത്തിൽ കപ്പലിന് തീപിടിക്കുകയും ഒരു ജീവനക്കാരനെ കാണാതാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ യുദ്ധവിമാനങ്ങളും ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ച് ഇറാന്റെ മിസൈൽ-ഡ്രോൺ കേന്ദ്രങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന് ശാലകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 140 സൈനിക ലക്ഷ്യങ്ങളിലാണ് യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് പ്രഹരമേൽപ്പിച്ചത്.
യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഉത്തരവിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ആക്രമണം. ഏകദേശം 1000 മിസൈലുകൾ ഇറാന് നേരെ സജ്ജമാക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും, തന്നെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ശക്തമായ പ്രത്യാഘാതം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും ട്രംപ് ഇറാന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അലി ഖമേനിയുടെ മരണത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് ഇറാന്റെ പുതിയ നേതാവ് മൊജ്താബ ഖമേനി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
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