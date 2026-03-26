Iran Us conflict: യുഎസ് യുദ്ധവിമാനം എഫ്-18 വെടിവെച്ചിട്ടെന്ന് ഇറാൻ; മൗനം പാലിച്ച് അമേരിക്ക

ടെഹ്റാൻ: ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ഇറാൻ- അമേരിക്ക സൈനിക നീക്കങ്ങൾ രൂക്ഷം. അമേരിക്കയുടെ അത്യാധുനിക എഫ്-18 യുദ്ധവിമാനം വെടിവെച്ചിട്ടതായി ഐആർജിസി അവകാശപ്പെട്ടു. ഇറാന്റെ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമമായ പ്രസ് ടിവി ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആകാശത്ത് വച്ച് വിമാനത്തിന് സമീപം സ്ഫോടനമുണ്ടാകുകയും ഇതേ തുടർന്ന് നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട വിമാനം താഴേക്ക് പതിക്കുന്നതും പ്രസ് ടിവി പുറത്തുവിട്ട ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. പാരച്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ച് പൈലറ്റ് പുറത്തേക്ക് ചാടിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
അതേസമയം ഇറാന്റെ അവകാശവാദത്തോട് അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണമുണ്ടായിട്ടില്ല. യുദ്ധം തുടങ്ങിയ നാൾ മുതൽ സമാനമായി നിരവധി അവകാശവാദങ്ങൾ ഇറാൻ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവയൊക്കെ യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് തള്ളുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എഫ്-18 യുദ്ധവിമാനം തകർത്തെന്ന വാർത്തയോട് അമേരിക്ക പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
നേരത്തെ എഫ്-15, എഫ്-35 വിമാനങ്ങൾ തകർത്തുവെന്ന ഇറാന്റെ അവകാശവാദങ്ങൾ യുഎസ് തള്ളിയിൽ. ഇറാൻ തങ്ങളുടെ വിമാനങ്ങളൊന്നും വെടിവെച്ചിട്ടിട്ടില്ലെന്നും, സാങ്കേതിക തകരാർ മൂലം ചില വിമാനങ്ങൾ എന്നുമായിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ നിലപാട്.
