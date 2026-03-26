Iran Us conflict: യുഎസ് യുദ്ധവിമാനം എഫ്-18 വെടിവെച്ചിട്ടെന്ന് ഇറാൻ; മൗനം പാലിച്ച് അമേരിക്ക

യുഎസിന്റെ എഫ് 18 യുദ്ധവിമാനം തകർത്തുവെന്നാണ് ഇറാന്റെ അവകാശവാദം. എന്നാൽ അമേരിക്ക ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 26, 2026, 07:31 AM IST
  ഇറാന്റെ അവകാശവാദത്തോട് അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിന്റെ ഔദ്യോ​ഗിക പ്രതികരണമുണ്ടായിട്ടില്ല.
  യുദ്ധം തുടങ്ങിയ നാൾ മുതൽ സമാനമായി നിരവധി അവകാശവാദങ്ങൾ ഇറാൻ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ടെഹ്റാൻ: ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ഇറാൻ- അമേരിക്ക സൈനിക നീക്കങ്ങൾ രൂക്ഷം. അമേരിക്കയുടെ അത്യാധുനിക എഫ്-18 യുദ്ധവിമാനം വെടിവെച്ചിട്ടതായി ഐആർജിസി അവകാശപ്പെട്ടു. ഇറാന്റെ ഔദ്യോ​ഗിക മാധ്യമമായ പ്രസ് ടിവി ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആകാശത്ത് വച്ച് വിമാനത്തിന് സമീപം സ്ഫോടനമുണ്ടാകുകയും ഇതേ തുടർന്ന് നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട വിമാനം താഴേക്ക് പതിക്കുന്നതും പ്രസ് ടിവി പുറത്തുവിട്ട ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. പാരച്യൂട്ട് ഉപയോ​ഗിച്ച് പൈലറ്റ് പുറത്തേക്ക് ചാടിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. 

അതേസമയം ഇറാന്റെ അവകാശവാദത്തോട് അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിന്റെ ഔദ്യോ​ഗിക പ്രതികരണമുണ്ടായിട്ടില്ല. യുദ്ധം തുടങ്ങിയ നാൾ മുതൽ സമാനമായി നിരവധി അവകാശവാദങ്ങൾ ഇറാൻ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവയൊക്കെ യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് തള്ളുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എഫ്-18 യുദ്ധവിമാനം തകർത്തെന്ന വാർത്തയോട് അമേരിക്ക പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. 

നേരത്തെ എഫ്-15, എഫ്-35 വിമാനങ്ങൾ തകർത്തുവെന്ന ഇറാന്റെ അവകാശവാദങ്ങൾ യുഎസ് തള്ളിയിൽ. ഇറാൻ തങ്ങളുടെ വിമാനങ്ങളൊന്നും വെടിവെച്ചിട്ടിട്ടില്ലെന്നും, സാങ്കേതിക തകരാർ മൂലം ചില വിമാനങ്ങൾ എന്നുമായിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ നിലപാട്.  

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

