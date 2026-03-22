Iran Attacked US F-15 Fighter Jet: യുഎസിന്റെ യുദ്ധവിമാനം തകർത്തെന്ന് ഇറാൻ, ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു; പ്രതികരിക്കാതെ യുഎസ്

ടെഹ്റാൻ: യുഎസിന്റെ എഫ്-15 യുദ്ധവിമാനം തകർത്തതായി ഇറാൻ. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന്റെ തെക്കൻ തീരത്ത് വെച്ച് തങ്ങളുടെ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനം വിമാനത്തെ വീഴ്ത്തിയെന്നാണ് ഇറാൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും ഇറാൻ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ അവകാശവാദത്തോട് അമേരിക്കയോ മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളോ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
നേരത്തെ യുഎസിന്റെ അത്യാധുനിക പോർവിമാനമായ എഫ്-35 ആക്രമിച്ചതായും ഇറാൻ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. അന്ന് തങ്ങളുടെ വിമാനം അടിയന്തരമായി ലാൻഡ് ചെയ്ത കാര്യം യുഎസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം, മേഖലയിൽ സംഘർഷം കടുക്കുന്നതിനിടെ ബ്രിട്ടന്റെ അത്യാധുനിക ആണവ അന്തർവാഹിനിയായ എച്ച്എംഎസ് ആൻസൺ അറബിക്കടലിൽ എത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
یک جنگندۀ متجاوز مورد هدف پدافند هوایی ارتش قرار گرفت
قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور: ساعاتی پیش یک فروند جنگنده اف ۱۵ متجاوز دشمن در آسمان سواحل جنوبی کشور و حوالی جزیره هرمز پس از رهگیری و با شلیک موشک، مورد هدف سامانه های زمین به هوای نیروی پدافند هوایی ارتش قرار گرفت. pic.twitter.com/BCcuxUVb6Q
— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) March 22, 2026
മാർച്ച് ആറിന് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ച ഈ അന്തർവാഹിനി ടോമഹോക്ക് മിസൈലുകളും ടോർപ്പിഡോകളും വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ്. ഇറാനെതിരെ ആക്രമണം നടത്താൻ ബ്രിട്ടീഷ് സൈനിക താവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ നിർണ്ണായക നീക്കം.
തങ്ങളുടെ ഊർജ കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വച്ചാൽ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഊർജ-അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖലകളിൽ കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് ഇറാൻ പാർലമെന്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബഖർ ഖാലിബാഫ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറാനിലെ ഊർജ നിലയങ്ങൾ ആക്രമിക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഭീഷണി മുഴക്കിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇറാന്റെ ഈ പ്രതികരണം.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.