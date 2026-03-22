  Iran Attacked US F-15 Fighter Jet: യുഎസിന്റെ യുദ്ധവിമാനം തകർത്തെന്ന് ഇറാൻ, ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു; പ്രതികരിക്കാതെ യുഎസ്

Iran Attacked US F-15 Fighter Jet: യുഎസിന്റെ യുദ്ധവിമാനം തകർത്തെന്ന് ഇറാൻ, ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു; പ്രതികരിക്കാതെ യുഎസ്

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 22, 2026, 08:17 PM IST
ടെഹ്റാൻ: യുഎസിന്റെ എഫ്-15 യുദ്ധവിമാനം തകർത്തതായി ഇറാൻ. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന്റെ തെക്കൻ തീരത്ത് വെച്ച് തങ്ങളുടെ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനം വിമാനത്തെ വീഴ്ത്തിയെന്നാണ് ഇറാൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും ഇറാൻ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ അവകാശവാദത്തോട് അമേരിക്കയോ മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളോ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

നേരത്തെ യുഎസിന്റെ അത്യാധുനിക പോർവിമാനമായ എഫ്-35 ആക്രമിച്ചതായും ഇറാൻ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. അന്ന് തങ്ങളുടെ വിമാനം അടിയന്തരമായി ലാൻഡ് ചെയ്ത കാര്യം യുഎസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം, മേഖലയിൽ സംഘർഷം കടുക്കുന്നതിനിടെ ബ്രിട്ടന്റെ അത്യാധുനിക ആണവ അന്തർവാഹിനിയായ എച്ച്എംഎസ് ആൻസൺ അറബിക്കടലിൽ എത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

മാർച്ച് ആറിന് ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ച ഈ അന്തർവാഹിനി ടോമഹോക്ക് മിസൈലുകളും ടോർപ്പിഡോകളും വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ്. ഇറാനെതിരെ ആക്രമണം നടത്താൻ ബ്രിട്ടീഷ് സൈനിക താവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ നിർണ്ണായക നീക്കം.

തങ്ങളുടെ ഊർജ കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വച്ചാൽ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഊർജ-അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖലകളിൽ കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് ഇറാൻ പാർലമെന്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബഖർ ഖാലിബാഫ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറാനിലെ ഊർജ നിലയങ്ങൾ ആക്രമിക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഭീഷണി മുഴക്കിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇറാന്റെ ഈ പ്രതികരണം.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

