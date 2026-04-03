US F-35 Fighter Jet: രണ്ടാമത്തെ യുഎസ് എഫ്-35 യുദ്ധവിമാനവും വെടിവെച്ചിട്ടതായി ഇറാന്റെ അവകാശവാദം; അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

ടെഹ്റാൻ: അമേരിക്കയുടെ അത്യാധുനിക സ്റ്റെൽത്ത് യുദ്ധവിമാനമായ എഫ് 35 വെടിവെച്ചിട്ടതായി വീണ്ടും ഇറാന്റെ അവകാശവാദം. തങ്ങളുടെ പുതിയ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് മധ്യ ഇറാനിലെ ആകാശത്തുവെച്ചാണ് ഈ വിമാനം തകർത്തതെന്ന് ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (ഐ.ആർ.ജി.സി) വ്യക്തമാക്കി.
തകർന്ന വിമാനത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഇറാനിയൻ മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിർത്തി കടന്നെത്തിയ വിമാനം പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും പൈലറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കാനാണ് സാധ്യതയെന്നുമാണ് ഐ.ആർ.ജി.സി പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഈ സംഭവത്തിൽ അമേരിക്ക ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ 12 മണിക്കൂറിനിടെ രണ്ട് യു.എസ് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വീഴ്ത്തിയെന്നാണ് ഇറാൻ അവകാശപ്പെടുന്നത്.
ഇതിൽ ആദ്യത്തെ വിമാനം തകർത്തുവെന്ന അവകാശവാദം വ്യാജമാണെന്ന് യു.എസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. റഡാറുകളുടെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് പറക്കാൻ ശേഷിയുള്ള അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ ഫൈറ്റർ ജെറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് എഫ് 35. തങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഇതിനുമുമ്പും അമേരിക്കയുടെ എഫ് 35 വിമാനം തകർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇറാൻ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും അമേരിക്ക അതിനോടും പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല.
