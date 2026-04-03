  • US F-35 Fighter Jet: രണ്ടാമത്തെ യുഎസ് എഫ്-35 യുദ്ധവിമാനവും വെടിവെച്ചിട്ടതായി ഇറാന്റെ അവകാശവാദം; അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

US F-35 Fighter Jet: രണ്ടാമത്തെ യുഎസ് എഫ്-35 യുദ്ധവിമാനവും വെടിവെച്ചിട്ടതായി ഇറാന്റെ അവകാശവാദം; അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

US Fighter Jet Shot  Down: മധ്യ ഇറാനിലെ ആകാശത്തുവെച്ചാണ് യുദ്ധ വിമാനം തകർത്തതെന്ന് ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് വ്യക്തമാക്കി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Apr 3, 2026, 01:23 PM IST
  • തകർന്ന വിമാനത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഇറാനിയൻ മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്
  • വിമാനം പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും പൈലറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കാനാണ് സാധ്യതയെന്നുമാണ് ഐ.ആർ.ജി.സി പറയുന്നത്

Read Also

  1. Iran Strikes Tel Aviv: ടെൽ അവീവിൽ മിസൈൽ ആക്രമണം; ഇസ്രയേലിനെതിരെ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ച് ഇറാൻ

Gold Rate Kerala Today: സ്വർണം വാങ്ങാൻ നല്ല സമയമോ? ഇന്ന് വില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണം വാങ്ങാൻ നല്ല സമയമോ? ഇന്ന് വില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
Hanuman Jayanti 2026 Lucky Zodiacs: ഇന്ന് ഹനുമാൻ ജയന്തി, ഒപ്പം ത്രി​ഗ്രഹി യോ​ഗവും; വരുന്ന ഒരുമാസക്കാലം ഈ രാശികൾക്ക് ബമ്പർ നേട്ടങ്ങൾ!
6
Hanuman Jayanti 2026
Hanuman Jayanti 2026 Lucky Zodiacs: ഇന്ന് ഹനുമാൻ ജയന്തി, ഒപ്പം ത്രി​ഗ്രഹി യോ​ഗവും; വരുന്ന ഒരുമാസക്കാലം ഈ രാശികൾക്ക് ബമ്പർ നേട്ടങ്ങൾ!
Sanju Samson Horoscope: സഞ്ജു ഇന്ന് അടിച്ചുതകർക്കുമോ? ചെന്നൈയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വിജയമോ പരാജയമോ? രാശിഫലത്തിൽ പറയുന്നതിങ്ങനെ
10
Sanju Samson
Sanju Samson Horoscope: സഞ്ജു ഇന്ന് അടിച്ചുതകർക്കുമോ? ചെന്നൈയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വിജയമോ പരാജയമോ? രാശിഫലത്തിൽ പറയുന്നതിങ്ങനെ
Today&#039;s horoscope: കർക്കിടകം രാശിക്ക് ബിസിനസിൽ ലാഭം, ചിങ്ങം രാശിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കൂടും; ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം...
13
Horoscope
Today's horoscope: കർക്കിടകം രാശിക്ക് ബിസിനസിൽ ലാഭം, ചിങ്ങം രാശിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കൂടും; ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം...
US F-35 Fighter Jet: രണ്ടാമത്തെ യുഎസ് എഫ്-35 യുദ്ധവിമാനവും വെടിവെച്ചിട്ടതായി ഇറാന്റെ അവകാശവാദം; അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

ടെഹ്റാൻ: അമേരിക്കയുടെ അത്യാധുനിക സ്റ്റെൽത്ത് യുദ്ധവിമാനമായ എഫ് 35 വെടിവെച്ചിട്ടതായി വീണ്ടും ഇറാന്റെ അവകാശവാദം. തങ്ങളുടെ പുതിയ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് മധ്യ ഇറാനിലെ ആകാശത്തുവെച്ചാണ് ഈ വിമാനം തകർത്തതെന്ന് ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (ഐ.ആർ.ജി.സി) വ്യക്തമാക്കി.

തകർന്ന വിമാനത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഇറാനിയൻ മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിർത്തി കടന്നെത്തിയ വിമാനം പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും പൈലറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കാനാണ് സാധ്യതയെന്നുമാണ് ഐ.ആർ.ജി.സി പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഈ സംഭവത്തിൽ അമേരിക്ക ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ 12 മണിക്കൂറിനിടെ രണ്ട് യു.എസ് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വീഴ്ത്തിയെന്നാണ് ഇറാൻ അവകാശപ്പെടുന്നത്.

ഇതിൽ ആദ്യത്തെ വിമാനം തകർത്തുവെന്ന അവകാശവാദം വ്യാജമാണെന്ന് യു.എസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. റഡാറുകളുടെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് പറക്കാൻ ശേഷിയുള്ള അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ ഫൈറ്റർ ജെറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് എഫ് 35. തങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഇതിനുമുമ്പും അമേരിക്കയുടെ എഫ് 35 വിമാനം തകർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇറാൻ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും അമേരിക്ക അതിനോടും പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

