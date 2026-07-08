/US-Iran War: പശ്ചിമേഷ്യ വീണ്ടും പുകയുന്നു; യുഎസിന്റെ എംക്യു 9 ഡ്രോൺ വെടിവെച്ചിട്ടതായി ഇറാൻ

ഒമാൻ തീരത്ത് മൂന്ന് ചരക്കുകപ്പലുകൾക്ക് നേരെ നടന്ന ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഇറാനാണെന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് യുഎസ് സൈന്യത്തിന്റെ സെൻട്രൽ കമാൻഡ് ഇറാനിൽ ശക്തമായ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തി. രാജ്യാന്തര ജലപാതയിലൂടെ യാത്രചെയ്ത നിരപരാധികൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ പ്രകോപനത്തിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഇതെന്നാണ് അമേരിക്ക നൽകുന്ന വിശദീകരണം.
എന്നാൽ ഇതിന് പിന്നാലെ ഇറാൻ റവല്യൂഷനറി ഗാർഡും കടുത്ത തിരിച്ചടി നൽകി. ബുഷെഹർ പ്രവിശ്യയിലെ ഖോർമുജിന് മുകളിൽ വച്ച് അമേരിക്കയുടെ അത്യാധുനിക എംക്യു 9 ഡ്രോൺ തങ്ങൾ വെടിവച്ചിട്ടതായി ഇറാൻ റവല്യൂഷനറി ഗാർഡ് വക്താവ് ഹൊസൈൻ മൊഹ്ബിയെ ഉദ്ധരിച്ച് തസ്നിം ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
യുഎസ് സൈന്യത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിനുള്ള മറുപടിയായാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് മൊഹ്ബി വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനോടൊപ്പം ബഹ്റൈനിലും കുവൈത്തിലുമുള്ള യുഎസ് സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടും ഇറാൻ മിസൈൽ-ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ടു. എന്നാൽ ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള ഈ ആക്രമണങ്ങളെ വിജയകരമായി പ്രതിരോധിച്ചതായി കുവൈത്ത് ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു.
സംഘർഷ അന്തരീക്ഷം ശക്തമായതോടെ ബഹ്റൈൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം രാജ്യത്ത് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു. പൊതുജനങ്ങളും താമസക്കാരും ഒട്ടും പരിഭ്രാന്തരാകാതെ സുരക്ഷിതമായ ഇടങ്ങളിലേക്ക് മാറണമെന്നും, സുരക്ഷാ ഏജൻസികളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കണമെന്നും ബഹ്റൈൻ അധികൃതർ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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