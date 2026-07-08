Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /World
  • /US-Iran War: പശ്ചിമേഷ്യ വീണ്ടും പുകയുന്നു; യുഎസിന്റെ എംക്യു 9 ഡ്രോൺ വെടിവെച്ചിട്ടതായി ഇറാൻ

US-Iran War: പശ്ചിമേഷ്യ വീണ്ടും പുകയുന്നു; യുഎസിന്റെ എംക്യു 9 ഡ്രോൺ വെടിവെച്ചിട്ടതായി ഇറാൻ

US-Iran War Live Updates: ബുഷെഹർ പ്രവിശ്യയിലെ ഖോർമുജിന് മുകളിൽ വച്ച് അമേരിക്കയുടെ അത്യാധുനിക എംക്യു 9 ഡ്രോൺ തങ്ങൾ വെടിവച്ചിട്ടതായി ഇറാൻ.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 08, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 02:28 PM IST
US-Iran War: പശ്ചിമേഷ്യ വീണ്ടും പുകയുന്നു; യുഎസിന്റെ എംക്യു 9 ഡ്രോൺ വെടിവെച്ചിട്ടതായി ഇറാൻ
Image Credit: US Drone | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Wayanad Landslide: വയനാട് കള്ളാടി ദുരന്തം: മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം, ഇരട്ട അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി
Wayanad Landslide10 min ago
2
actor tini tom40 min ago
3
Pakistan Plane Missing2 hrs ago
4
Kerala Rain Alert3 hrs ago
5
Wayanad Landslide3:40 AM IST