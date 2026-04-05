US Aircraft Shot Down: സൈനികനെ രക്ഷിക്കുന്നതിനിടെ യുഎസിന് കനത്ത നാശനഷ്ടം വരുത്തി; വിമാനവും ഹെലികോപ്ടറും തകർത്തുവെന്ന് ഇറാൻ

ടെഹ്റാൻ: ഇറാനിൽ തകർന്നു വീണ യുഎസ് യുദ്ധവിമാനത്തിലെ സൈനികനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള അമേരിക്കയുടെ ശ്രമത്തിനിടെ യുഎസിന് കനത്ത നാശനഷ്ടം വരുത്തിയതായി ഇറാൻ അവകാശപ്പെട്ടു. ഇറാന്റെ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്.
സൈനികനെ തേടിയെത്തിയ അമേരിക്കയുടെ സി 130 മിലിട്ടറി ട്രാൻസ്പോർട്ട് വിമാനവും രണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഹോക്ക് ഹെലികോപ്ടറുകളും തങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ സേന വെടിവെച്ചിട്ടതായി ഇറാൻ സൈനിക കേന്ദ്രമായ ഖതം അൽ അൻബിയയുടെ വക്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി.
ഇസ്ഫഹാന് തെക്കുഭാഗത്തുവെച്ചാണ് ഈ ആക്രമണം നടന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിനുപുറമെ ഇസ്രായേലിന്റെ ഒരു ഡ്രോൺ തകർത്തതായും ഇറാൻ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്.
തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഇറാനിലെ കൊഹ്ഗിലുയേഹ് ആൻഡ് ബൊയേർ അഹമ്മദ് പ്രവിശ്യയിൽ ശനിയാഴ്ച രാത്രി നടന്ന ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തന ശ്രമത്തിനിടെ അഞ്ചുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അമേരിക്കയുടെ എഫ് 15 ഇ ഈഗിൾ സ്ട്രൈക്സ് വിമാനം ഇറാൻ വീഴ്ത്തിയത്. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ഒരാളെ കാണാതായി.
രണ്ടാമത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇറാനിൽ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു. സൈന്യത്തിന്റെ കണ്ണിൽപ്പെടാതെ ഒളിച്ചിരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തെ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ അമേരിക്കൻ സംഘം സാഹസികമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി ഇറാന് പുറത്തെത്തിച്ചു.
സൈനികനെ സുരക്ഷിതനായി തിരിച്ചെത്തിച്ച വിവരം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ രക്ഷാദൗത്യത്തിനിടയിലാണ് വലിയ തോതിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് ഇറാൻ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
